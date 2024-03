Muy pronto La Unión europea tendrá menos envases plásticos de un solo uso

Quienes integran la comisión resaltaron además la urgencia de prohibir la utilización de químicos permanentes para la conservación de alimentos con el propósito de que las nuevas disposiciones sean favorables para los ecosistemas en general.

El Consejo de la Unión Europea exigirá que todos los envases sin excepción alguna sean reciclables y pusieron en marcha otros mecanismos para reducir, reutilizar, reciclar los empaques y fortalecer la economía circular. De esa manera, se contempla la reducción de esos elementos en 5% para el 2030, el 10% para 2035 y 15% para el año 2040. Al mismo tiempo, hizo un llamado a todos los países que conforman el bloque europeo para que reduzcan la cantidad de residuos de envases de plástico de un solo uso.

En Click Verde de NTN24, Larissa Copello, responsable de campañas de consumo y producción de la organización internacional Zero Waste Europe, expuso la importancia de las medidas adoptadas durante los últimos días y resaltó el compromiso que deben asumir todos los países para contribuir en el manejo adecuado de recipientes de plástico. “La mayoría de los envases hoy en día, son de un solo uso o están hechos para simplemente desecharse, la mayoría también contienen sustancias químicas. Estos envases, como se fabrican para ser utilizados una sola vez, contaminan el medio ambiente, ya que solo se tiran a la basura o no se pueden gestionar, debido a que la mayoría de los procesos de reciclaje que tenemos hoy en día no hacen frente a la cantidad de empaques que se producen. Además, los productos químicos no solo dañan el proceso del reciclaje, sino también la salud humana, especialmente cuando el envase está hecho con materiales que entran en contacto con los alimentos, por lo que afecta directamente nuestra salud”, enfatizó.

Copello dijo además que una vez entre la medida en rigor, los restaurantes, los cafés y las tiendas deberán poner en marcha sistemas de reutilización para que, por ejemplo, las bebidas y los alimentos permitan alcanzar una reducción en la generación de residuos de envases.