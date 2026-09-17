Régimen venezolano detiene a Javier Oropeza: Este fue el momento del secuestro

Voluntad Popular denunció este jueves la detención ilegal de Javier Oropeza, el exalcalde de Carora, a tan solo 48 horas de su regreso a Venezuela tras permanecer dos años en el exilio en España. En redes sociales, Voluntad Popular publicó el video del momento en el que es detenido Oropeza por parte del régimen venezolano cuando salía de una entrevista en el diario El Informador en Barquisimeto.