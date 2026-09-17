NTN24
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Detenciones arbitrarias
Programa: Club de Prensa

Régimen venezolano detiene a Javier Oropeza: Este fue el momento del secuestro

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Voluntad Popular denunció este jueves la detención ilegal de Javier Oropeza, el exalcalde de Carora, a tan solo 48 horas de su regreso a Venezuela tras permanecer dos años en el exilio en España. En redes sociales, Voluntad Popular publicó el video del momento en el que es detenido Oropeza por parte del régimen venezolano cuando salía de una entrevista en el diario El Informador en Barquisimeto.

También le puede interesar

Captura del video del momento del secuestro de Javier Oropeza | X: @VoluntadPopular
Detenciones arbitrarias

Régimen venezolano detiene a Javier Oropeza: Este fue el momento del secuestro

Delcy Rodríguez - Foto AFP/ Rick Scott - Foto NTN24
Rick Scott

Rick Scott a NTN24: "Delcy no es bienvenida en EE. UU.; es una matona, es jefe de carteles de la droga"

Alias Calarcá e Iván Mordisco guardarían secretos importantes de Gustavo Petro - Fotos: EFE
Gustavo Petro

"Mordisco y Calarcá le tienen secretos delicados a Petro": experto en inteligencia lo desvela todo

Entrevista a Adriano Espaillat / FOTO: Captura de pantalla
Régimen venezolano

“Trump demuestra mezquindad al dejar en el poder a la misma “familia” que había en la era de Maduro”: congresista demócrata Adriano Espaillat

Abelardo de la Espriella/ Militares en el Valle - Fotos AFP/ Ejército de Colombia
Abelardo de la Espriella

Así fue el despliegue de 300 soldados que envió De la Espriella a combatir el crimen en el Valle

Desmantelan red de piratería del ELN / FOTO: Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

De la Espriella pone en jaque al ELN: desmantelan red de piratería e incautan material para explosivos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rick Scott a NTN24: "Delcy Rodríguez no es bienvenida en EE. UU.; es una matona, es jefe de carteles de la droga"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen venezolano detiene a Javier Oropeza: Este fue el momento del secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Golpe de autoridad contra la delincuencia: Capturado alias ‘El Flaco’, quien era aliado del Clan del Golfo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Continúa la represión del régimen venezolano pese a la captura de Mafuro - Foto de referencia: EFE
Represión en Venezuela

Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

Falta de acción del régimen contra los grupos criminales colombianos en su territorio - Fotos: EFE
Cooperación

Importante que el régimen venezolano tome “decisiones” contra los grupos terroristas colombianos

Senador Rick Scott -Foto: EFE
Rick Scott

"Estaba tratando de destruir la relación con los EE. UU.": Rick Scott sobre el legado de Petro

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

"Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación

Más de Actualidad

Ver más
Ana María Sanjuán, ministra de Educación Universitaria del régimen venezolano / Salón de universidad - Fotos: X / Pexels
Crisis en Venezuela

"Un profesor no tiene dos dólares de ingresos, un titular está llegando a los 500 dólares de ingresos": Ana María Sanjuán, ministra para la Educación Superior del régimen venezolano

Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Casa Blanca - Canva y X @WhiteHouse
Donald Trump

Trump mostró la nueva obra de la Casa Blanca y dejó su nombre grabado en ella: “Una nueva era”

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ana María Sanjuán, ministra de Educación Universitaria del régimen venezolano / Salón de universidad - Fotos: X / Pexels
Crisis en Venezuela

"Un profesor no tiene dos dólares de ingresos, un titular está llegando a los 500 dólares de ingresos": Ana María Sanjuán, ministra para la Educación Superior del régimen venezolano

Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Super Bowl LVIII - Foto: EFE
NFL

Arranca la nueva temporada de la NFL que se disputará por fuera de EE. UU. incluidos dos países latinoamericanos

Casa Blanca - Canva y X @WhiteHouse
Donald Trump

Trump mostró la nueva obra de la Casa Blanca y dejó su nombre grabado en ella: “Una nueva era”

Bandera de la Unión Europea - Foto EFE
Unión Europea

Nuevo país decidirá en referendo si negocia o no su adhesión a la Unión Europea

Francis L. Donovan - Foto AFP
Comando Sur

Así fue el poderoso mensaje del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia tras arribo del general Francis L. Donovan

Edmundo González, presidente democrático de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

"La impunidad no la ha vencido, pero ha hecho más largo y difícil su camino": Edmundo González pide justicia para Linda Loaiza tras más de 20 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023