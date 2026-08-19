Así será el eclipse que ocurrirá en los próximos días y que podrá verse en Bogotá y Caracas: horarios y recomendaciones

Entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto, un eclipse parcial de Luna ofrecerá un espectáculo celeste que podrá ser observado desde todo el contienente americano.

El fenómeno ocurrirá cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

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Para los observadores en Colombia, el eclipse comenzará su fase penumbral aproximadamente a las 8:23 de la noche del 27 de agosto (9:23 p.m. en Venezuela), aunque en este momento inicial el oscurecimiento será apenas perceptible.

La fase parcial, cuando la sombra terrestre comenzará a cubrir visiblemente la superficie lunar, iniciará alrededor de las 9:33 p.m. (10:33 p.m. en Venezuela), alcanzando su punto máximo cerca de las 10:13 p.m. (11:13 p.m. en Venezuela), momento en que la Luna estará cubierta por la umbra terrestre casi en su totalidad.

Como en esta ocasión el porcentaje de cobertura del satélite natural será de una gran porcentaje de su superficie, se espera que la Luna tome un color rojizo durante el fenómeno.

El eclipse concluirá su fase parcial alrededor de las 10:35 p.m., mientras que la fase penumbral se extenderá hasta aproximadamente las 11:55 p.m. Los especialistas recomiendan buscar ubicaciones alejadas de la contaminación lumínica urbana para una mejor apreciación del fenómeno.

Este tipo de eventos astronómicos no requiere ningún tipo de protección ocular especial, a diferencia de los eclipses solares, por lo que pueden observarse directamente o con la ayuda de binoculares o telescopios para apreciar mejor los detalles.

Según el país donde se esté ubicado, el eclipse será visible con ligeras variaciones en los horarios dependiendo de las zonas horarias específicas. La amplitud de visibilidad abarca prácticamente todo el continente americano, así como partes de Europa occidental y África.

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Los eclipses lunares ocurren cuando la configuración orbital permite que la Tierra proyecte su sombra sobre la Luna durante la fase de Luna llena.

Aunque son fenómenos relativamente frecuentes, cada uno ofrece una oportunidad única para la observación astronómica y el estudio científico de nuestro satélite natural.

Para los aficionados a la astronomía en Colombia y Venezuela, este será uno de los eventos celestes más destacados de agosto, brindando una excelente oportunidad para la observación nocturna y la fotografía astronómica.