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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Trump confirma ataques contra Irán y advierte que el régimen será "golpeado de nuevo con mucha más dureza" si responde a los bombardeos

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Trump llamó a Irán "nación fallida" y advirtió que cualquier respuesta traerá represalias:

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria iraní en respuesta a los intentos de ataque contra buques mercantes y fuerzas estadounidenses, según informó el ejército.

Los ataques se produjeron tras "intentos de ataque recientes por parte de la IRGC contra buques mercantes en el Estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región", según informó el Comando Central de Estados Unidos el X.

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“Los ataques se producen tras los recientes intentos de agresión por parte del CGRI contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región”, detalló el comunicado oficial del Comando Central.

Tras esto, Trump confirmó la operación:

"En estos momentos, Estados Unidos está lanzando ataques contra objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz", dijo.

Según el mandatario, se trata de "ataques de gran envergadura y potencia, en represalia por el intento fallido de los iraníes de colocar minas marinas en el estrecho —que actualmente no cuenta con ninguna (¡han sido retiradas o detonadas por completo!)— y por el lanzamiento por parte de los iraníes de ocho misiles, todos ellos derribados con éxito, contra nuestra base militar en Jordania".

Trump llamó a Irán "nación fallida" y advirtió que cualquier respuesta traerá represalias:

"Si la fallida nación de Irán toma represalias por este ataque tan justificado, será golpeada de nuevo con mucha más dureza y a un nivel mucho mayor, pero no será el mayor ataque de todos, que está a la espera y, cuando haya terminado, ¡quedará muy poco de la República Islámica de Irán!", finalizó.

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Tras esto, los guardianes iraníes afirman que Estados Unidos "lamentará" los nuevos ataques.

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