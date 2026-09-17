Impactante operativo de rescate de las Fuerzas militares de Colombia en Bogotá contra el Clan del Golfo

El Gaula Militar rescató a un comerciante que había sido secuestrado al sur de Bogotá por delincuentes que trabajan para el Clan del Golfo, quienes estaban extorsionando a la familia de la víctima. Exigían 130 millones de pesos enviando videos de la supervivencia del raptado. Las tropas ingresaron al área, rescataron al comerciante sano y salvo y detuvieron a cuatro sospechosos. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que no habrá canjes por secuestrados, pues la libertad no es una moneda de negociación.