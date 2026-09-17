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Programa: El Informativo

Impactante operativo de rescate de las Fuerzas militares de Colombia en Bogotá contra el Clan del Golfo

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El Gaula Militar rescató a un comerciante que había sido secuestrado al sur de Bogotá por delincuentes que trabajan para el Clan del Golfo, quienes estaban extorsionando a la familia de la víctima. Exigían 130 millones de pesos enviando videos de la supervivencia del raptado. Las tropas ingresaron al área, rescataron al comerciante sano y salvo y detuvieron a cuatro sospechosos. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que no habrá canjes por secuestrados, pues la libertad no es una moneda de negociación.

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