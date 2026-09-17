NTN24
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Abelardo de la Espriella
Programa: El Informativo

“El Estado no puede ceder territorio ante los criminales”: abogado sobre cifras de las extradiciones en Colombia

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha dado a conocer el primer informe oficial de extradiciones de criminales requeridos por la justicia internacional, una cifra significativa en los primeros cuarenta días de gobierno en comparación con la administración de Gustavo Petro, la cual tardó cerca de 6 meses para superar la cifra de 80 extradiciones. Para tratar este tema y el avance significativo en las operaciones contra las organizaciones al margen de la ley, bajo el mandato de De la Espriella, el Informativo conversó con el abogado y exministro de Justicia Wilson Ruiz.

También le puede interesar

El gobierno de Abelardo de la Espriella supera la cifra de extradiciones de Gustavo Petro en tan solo un mes de mandato - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

“El Estado no puede ceder territorio ante los criminales”: abogado sobre cifras de las extradiciones en Colombia

Régimen venezolano - Foto AFP
Cartel de Los Soles

¿Qué piensa EE. UU. del Cartel de los Soles tras capturar a Nicolás Maduro, pero aprobar el trabajo de Delcy Rodríguez?

Rescatan a secuestrado en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Bogotá

Impactante operativo de rescate de las Fuerzas militares de Colombia en Bogotá contra el Clan del Golfo

EEUU mantiene recompensa contra Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, según Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

EEUU ratifica al Cartel de los Soles como grupo terrorista y mantiene recompensas como la de Cabello

Régimen Ortega-Murillo - Foto EFE
Régimen de Nicaragua

"Lo que le está pasando a él es un triunfo del régimen de Ortega": exiliado sobre detención de Luis Galeano

Javier Oropeza
Detenciones arbitrarias

Menos de 48 horas duró su respiro de libertad: sigue sin conocerse el paradero de Javier Oropeza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Guerrillera, 'abortera'": habla joven que confrontó a excongresista Farc señalada de graves delitos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Desbloqueo o cuentagotas? El desbloqueo parcial a medios en Venezuela ordenada por el régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen venezolano detiene a Javier Oropeza: Este fue el momento del secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“El Estado no puede ceder territorio ante los criminales”: abogado sobre cifras de las extradiciones en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Continúa la represión del régimen venezolano pese a la captura de Mafuro - Foto de referencia: EFE
Represión en Venezuela

Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

Falta de acción del régimen contra los grupos criminales colombianos en su territorio - Fotos: EFE
Cooperación

Importante que el régimen venezolano tome “decisiones” contra los grupos terroristas colombianos

Senador Rick Scott -Foto: EFE
Rick Scott

"Estaba tratando de destruir la relación con los EE. UU.": Rick Scott sobre el legado de Petro

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

"Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

¿Rendido? Trump habría autorizado a una delegación del régimen de Irán viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

Foto: Golpe al Tren de Aragua
Tren de Aragua

Las impresionantes imágenes del más reciente golpe al Tren de Aragua ordenado por Abelardo de la Espriella

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Presión sobre el régimen: familiares de presos políticos exigen la liberación los detenidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

¿Rendido? Trump habría autorizado a una delegación del régimen de Irán viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

Foto: Golpe al Tren de Aragua
Tren de Aragua

Las impresionantes imágenes del más reciente golpe al Tren de Aragua ordenado por Abelardo de la Espriella

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Presión sobre el régimen: familiares de presos políticos exigen la liberación los detenidos

Abeardo de la Espriella/ Alias Calarcá - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella

'Calarcá' siente la presión de la ofensiva de De la Espriella: así amenaza a pobladores en varias regiones

Daniel Ortega (AFP)
Daniel Ortega

¿Está preparando Estados Unidos una operación estilo Maduro contra el régimen de Nicaragua?

Foto: Ejército de Colombia
ELN

"Me hacía mucha falta, mamá": conmovedor video de menor secuestrado por el ELN a punto de romper en llanto tras volver a la libertad

Cantante Céline Dion | Foto: EFE
Céline Dion

Así será el regreso de Celine Dion a los escenarios: ofrecerá 16 conciertos en París

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023