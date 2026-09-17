“El Estado no puede ceder territorio ante los criminales”: abogado sobre cifras de las extradiciones en Colombia

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha dado a conocer el primer informe oficial de extradiciones de criminales requeridos por la justicia internacional, una cifra significativa en los primeros cuarenta días de gobierno en comparación con la administración de Gustavo Petro, la cual tardó cerca de 6 meses para superar la cifra de 80 extradiciones. Para tratar este tema y el avance significativo en las operaciones contra las organizaciones al margen de la ley, bajo el mandato de De la Espriella, el Informativo conversó con el abogado y exministro de Justicia Wilson Ruiz.