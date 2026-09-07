La Torre Eiffel de París cierra tras protestas de trabajadores: esto sucedió

La Torre Eiffel permaneció cerrada este lunes por una huelga de trabajadores "conmocionados" porque, durante una visita de una delegación hindú el sábado, se apartó e "invisibilizó" a las mujeres que trabajan en este turístico monumento.

Al margen de la inauguración de un templo hindú cerca de París, presentado como el mayor de Europa, una delegación visitó la Torre Eiffel, según el personal y la dirección.

Pero "instrucciones profesionales" llevaron "a que las trabajadoras fueran apartadas, sustituidas e invisibilizadas debido a su sexo", reza un comunicado del personal, enviado por el sindicato CGT.

La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) reconoció que la delegación hindú había solicitado que la visita se organizara limitando las "interacciones con las mujeres" y que "estas condiciones no deberían haber sido aceptadas".

La visita tuvo lugar el mismo día que una procesión cultural en barco por el Sena, organizada por el movimiento espiritual indio Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS).

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Esta organización, criticada como particularmente conservadora y nacionalista por una parte de la diáspora india, consagró el domingo su primer gran templo en Francia, construido en Bussy-Saint-Georges, a 30 km al este de París.

La situación en la Torre Eiffel generó rápidamente condenas de la clase política, entre ellas del alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, quien anunció en la red social X la apertura de "una investigación en el menor plazo posible".

"Reafirmo el apego de la Torre Eiffel (...) a la igualdad entre mujeres y hombres", declaró Ariel Weil, presidente de la SETE y alcalde socialista del distrito Centro de la capital, afirmando que ni él ni Grégoire estaban al tanto de la visita.

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La ciudad de París es propietaria de la Torre Eiffel y accionista mayoritaria de la empresa que la explota.

Más de seis millones de personas visitaron este turístico símbolo de París en 2025, que reabrirá de nuevo sus puertas el martes.