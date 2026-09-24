NTN24
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Gatos

Descubren en país suramericano a nueva especie de gato en más de 100 años

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Nueva especie de gato descubierto en Suramérica - Foto: EFE
Nueva especie de gato descubierto en Suramérica - Foto: EFE
Los investigadores propusieron el nombre Leopardus tilcayo, honrando el término local con el que los lugareños conocen al animal.

Un gato manchado rescatado en Bolivia hace casi una década resultó ser una nueva especie completamente desconocida para la ciencia, según revela un estudio publicado en la revista Current Biology. El descubrimiento del Leopardus tilcayo representa el primer felino nuevo identificado desde 1923, cuando se describió el gato de las pampas.

La historia comenzó en 2017, cuando Paola Nogales-Ascarrunz, bióloga y exploradora de National Geographic, recibió una llamada sobre "un gato extraño" en un santuario boliviano. Un hombre local había encontrado el animal de cachorro y lo crio durante un año como mascota, pensando que era doméstico, hasta que comprendió su naturaleza salvaje.

El felino presentaba una cara pequeña y arrugada, orejas cortas y redondas, y estaba cubierto de manchas similares a las de un leopardo.

o

Inicialmente, la científica boliviana creyó que se trataba de un ejemplar de Leopardus tigrinus, también conocido como tigrina u oncilla, una especie descrita en 1775 que se presumía que existía en toda América Central y del Sur.

Sin embargo, en 2019, mientras preparaba un folleto sobre felinos bolivianos, notó que las rosetas del gato eran mucho más grandes que las de ejemplares brasileños.

Tras perfeccionar sus habilidades en análisis genético, Nogales-Ascarrunz trabajó con Eduardo Eizirik, genetista de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul en Brasil, y Jonas Lescroart de la Universidad de Amberes. El equipo determinó que el felino pertenecía a una especie completamente nueva.

Los investigadores propusieron el nombre Leopardus tilcayo, honrando el término local con el que los lugareños conocen al animal.

El estudio no solo nombra una nueva especie, sino que redefine completamente el árbol genealógico de los felinos. Los análisis genómicos de 38 individuos del género Leopardus revelaron que L. tilcayo se separó de otras especies hace aproximadamente 1,4 millones de años, una distancia evolutiva comparable a la existente entre leones modernos y leones cavernarios extintos.

o

Lo que antes se consideraba una sola especie ahora se reconoce como un complejo de cinco especies distintas.

Actualmente, L. tilcayo solo se ha confirmado en la ecorregión de los bosques de Yungas, en la vertiente oriental de los Andes bolivianos. Se desconocen aspectos fundamentales sobre su dieta, reproducción y tamaño poblacional.

Temas relacionados:

Gatos

Especies

Descubrimiento

Animales

Bolivia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con extensos cordones humanos: así preparan los venezolanos el regreso de María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las posibilidades de que se le otorgue lo que ella está pidiendo son mínimas": abogado sobre Cilia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Salpicará a varios regímenes? Exnarco dice que Alex Saab, testaferro de Maduro, entregaría a Ortega

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Antonio Ledezma explica en NTN24 la nueva estrategia para consolidar el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Ella no se rinde"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

El giro del chavismo frente al “imperialismo” en la ONU: Del azufre de Chávez al agradecimiento de Delcy

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

NTN24 tuvo acceso a documento que demostraría que el bloqueo para el regreso de María Corina Machado a Venezuela habría sido levantado por el régimen

Delcy Rodríguez (EFE)
Oro venezolano

Delcy y su fiebre del oro: estaría buscando una reunión urgente con el Tesoro de EE. UU. para sacar el oro venezolano en Inglaterra

Félix Plasencia - Foto EFE
Félix Plasencia

Silencio sepulcral: la respuesta de Félix Plasencia cuando NTN24 preguntó la fecha de las elecciones

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

Con extensos cordones humanos: así preparan los venezolanos el regreso de María Corina Machado

Fiscalía de EEUU niega solicitud a Cecilia Flores - Foto EFE(Canva
Cilia Flores

"Las posibilidades de que se le otorgue lo que ella está pidiendo son mínimas": abogado sobre Cilia

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Los miembros de la misión Crew-12 de SpaceX de la NASA-Foto: NASA
Nasa

La tripulación de la misión Crew-12 de la NASA y SpaceX afina detalles para su retorno a la Tierra tras concluir su estancia en la EEI

Modelo de celular marca iPhone de Apple - Foto: EFE
iPhone

Esto es lo que se sabe el primer iPhone plegable que será lanzado este miércoles en el evento anual de Apple

Inteligencia artificial - Canva
Inteligencia Artificial

"Sí va muy rápido, es un riesgo": experto en inteligencia artificial analiza su avance y su impacto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Busy Philipps, actriz, EFE
Actriz

Actriz de '¿Y dónde están las rubias?' revela que fue operada de un tumor cerebral: "Estoy agradecida de estar viva"

Docuserie de James Rodríguez llegará a Netflix - Foto: EFE
James Rodríguez

Salario de James Rodríguez en el fútbol italiano sería de los más bajos de toda su carrera: ¿cuánto sería?

James Rodríguez, futbolista colombiano (AFP)
James Rodríguez

No se guardó nada: James Rodríguez reveló por qué fichó por Nacional y le dijo "no" al Junior de Barranquilla

Néstor Lorenzo junto a Luis Díaz - Foto: EFE
Selección Colombia

"No tiene el esprint": Néstor Lorenzo reveló la razón por la cual no convocó a Luis Díaz para los amistosos de la Selección Colombia tras el Mundial

Capturado alias ‘El Mundo’ - Ejercito Nacional de Colombia en X
Ejército de Colombia

Capturado alias ‘El Mundo’, señalado de mover armas y municiones para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Bucaramanga

Donald Trump baja de su avión presidencial - Foto: EFE
Donald Trump

El avión presidencial de Trump obsequiado por Catar generó alertas luego de que se desplegara el tobogán de evacuación antes de despegar

Abelardo De La Espriella dio ultimátum a delincuentes - EFE
Colombia

Abelardo de la Espriella anuncia cambios en las licencias de conducción y multas en Colombia: así impactaría a los conductores

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023