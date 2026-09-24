Descubren en país suramericano a nueva especie de gato en más de 100 años

Un gato manchado rescatado en Bolivia hace casi una década resultó ser una nueva especie completamente desconocida para la ciencia, según revela un estudio publicado en la revista Current Biology. El descubrimiento del Leopardus tilcayo representa el primer felino nuevo identificado desde 1923, cuando se describió el gato de las pampas.

La historia comenzó en 2017, cuando Paola Nogales-Ascarrunz, bióloga y exploradora de National Geographic, recibió una llamada sobre "un gato extraño" en un santuario boliviano. Un hombre local había encontrado el animal de cachorro y lo crio durante un año como mascota, pensando que era doméstico, hasta que comprendió su naturaleza salvaje.

El felino presentaba una cara pequeña y arrugada, orejas cortas y redondas, y estaba cubierto de manchas similares a las de un leopardo.

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Inicialmente, la científica boliviana creyó que se trataba de un ejemplar de Leopardus tigrinus, también conocido como tigrina u oncilla, una especie descrita en 1775 que se presumía que existía en toda América Central y del Sur.

Sin embargo, en 2019, mientras preparaba un folleto sobre felinos bolivianos, notó que las rosetas del gato eran mucho más grandes que las de ejemplares brasileños.

Tras perfeccionar sus habilidades en análisis genético, Nogales-Ascarrunz trabajó con Eduardo Eizirik, genetista de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul en Brasil, y Jonas Lescroart de la Universidad de Amberes. El equipo determinó que el felino pertenecía a una especie completamente nueva.

Los investigadores propusieron el nombre Leopardus tilcayo, honrando el término local con el que los lugareños conocen al animal.

El estudio no solo nombra una nueva especie, sino que redefine completamente el árbol genealógico de los felinos. Los análisis genómicos de 38 individuos del género Leopardus revelaron que L. tilcayo se separó de otras especies hace aproximadamente 1,4 millones de años, una distancia evolutiva comparable a la existente entre leones modernos y leones cavernarios extintos.

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Lo que antes se consideraba una sola especie ahora se reconoce como un complejo de cinco especies distintas.

Actualmente, L. tilcayo solo se ha confirmado en la ecorregión de los bosques de Yungas, en la vertiente oriental de los Andes bolivianos. Se desconocen aspectos fundamentales sobre su dieta, reproducción y tamaño poblacional.