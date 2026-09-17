"Es difícil cuantificar el daño que Chávez le hizo al país con aquella medida": Marcel Granier sobre el cierre de RCTV

Tras el anuncio del desbloqueó de portales web en Venezuela es inevitable recordar el cierre de Radio Caracas Televisión hace 19 años por orden de Hugo Chávez saliendo del aire oficialmente tras más de 50 años de emisión. Para hablar sobre este tema, Marcel Granier, presidente de Radio Caracas Televisión (RCTV), conversó con el programa La Tarde de NTN24.