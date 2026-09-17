NTN24
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Censura en Venezuela
Programa: La Tarde

"Es difícil cuantificar el daño que Chávez le hizo al país con aquella medida": Marcel Granier sobre el cierre de RCTV

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras el anuncio del desbloqueó de portales web en Venezuela es inevitable recordar el cierre de Radio Caracas Televisión hace 19 años por orden de Hugo Chávez saliendo del aire oficialmente tras más de 50 años de emisión. Para hablar sobre este tema, Marcel Granier, presidente de Radio Caracas Televisión (RCTV), conversó con el programa La Tarde de NTN24.

También le puede interesar

Hugo Chávez | Foto: EFE
Censura en Venezuela

"Es difícil cuantificar el daño que Chávez le hizo al país con aquella medida": Marcel Granier sobre el cierre de RCTV

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto AFP
Censura en Venezuela

"No nos están haciendo un favor": director de El Pitazo rechaza idea de agradecer el desbloqueo del régimen

David Racero - AFP
Polémica

A gritos, senador del Pacto Histórico llama "cerdos" a miembros del Senado: "Debe ser sancionado"

Captura del video del momento del secuestro de Javier Oropeza | X: @VoluntadPopular
Detenciones arbitrarias

Régimen venezolano detiene a Javier Oropeza: Este fue el momento del secuestro

Delcy Rodríguez - Foto AFP/ Rick Scott - Foto NTN24
Rick Scott

Rick Scott a NTN24: "Delcy no es bienvenida en EE. UU.; es una matona, es jefe de carteles de la droga"

Alias Calarcá e Iván Mordisco guardarían secretos importantes de Gustavo Petro - Fotos: EFE
Gustavo Petro

"Mordisco y Calarcá le tienen secretos delicados a Petro": experto en inteligencia lo desvela todo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rick Scott a NTN24: "Delcy Rodríguez no es bienvenida en EE. UU.; es una matona, es jefe de carteles de la droga"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es difícil cuantificar el daño que Chávez le hizo al país con aquella medida": Marcel Granier sobre el cierre de RCTV

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen venezolano detiene a Javier Oropeza: Este fue el momento del secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Golpe de autoridad contra la delincuencia: Capturado alias ‘El Flaco’, quien era aliado del Clan del Golfo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Continúa la represión del régimen venezolano pese a la captura de Mafuro - Foto de referencia: EFE
Represión en Venezuela

Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

Falta de acción del régimen contra los grupos criminales colombianos en su territorio - Fotos: EFE
Cooperación

Importante que el régimen venezolano tome “decisiones” contra los grupos terroristas colombianos

Senador Rick Scott -Foto: EFE
Rick Scott

"Estaba tratando de destruir la relación con los EE. UU.": Rick Scott sobre el legado de Petro

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

"Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación

Más de Actualidad

Ver más
Soldado iraní (EFE)
Irán

Irán apunta contra medios en farsi con sede en el extranjero y los declara "objetivos militares"

Donald Trump y Delcy Rodríguez- Fotos EFE-AFP
Estados Unidos y Venezuela

Administración Trump acordó con el régimen de Venezuela restablecer relaciones diplomáticas y consulares en EE. UU.

Futbolistas de la Selección de México (AFP)
México

Futbolista de la Selección de México rompe el silencio tras haber sido vinculado con el secuestro de un empresario

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Soldado iraní (EFE)
Irán

Irán apunta contra medios en farsi con sede en el extranjero y los declara "objetivos militares"

Donald Trump y Delcy Rodríguez- Fotos EFE-AFP
Estados Unidos y Venezuela

Administración Trump acordó con el régimen de Venezuela restablecer relaciones diplomáticas y consulares en EE. UU.

Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Jugador sorprende al anunciar que se retira de su selección donde fue figura tras disputar el Mundial 2026

Futbolistas de la Selección de México (AFP)
México

Futbolista de la Selección de México rompe el silencio tras haber sido vinculado con el secuestro de un empresario

Juliana Guerrero emite carta al país - Canva y Redes
Gobierno de Colombia

"Guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones": Juliana Guerrero escribió una carta "al país" tras aceptar su responsabilidad por títulos falsos en Colombia

Nacho y Chyno, cantantes venezolanos - Foto: EFE
Chyno y Nacho

“Hace dos décadas comenzó una historia que nos cambió la vida”: Chyno y Nacho regresan a Valencia para iniciar su nueva gira internacional

Lionel Messi - AFP
Lionel Messi

Lionel Messi apareció junto a sus hijos con la camiseta de equipo del que es propietario en España

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023