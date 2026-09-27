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Domingo, 27 de septiembre de 2026
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Inteligencia Artificial

Ciudad colombiana fue sede de importante evento sobre transformación de la IA que reunió a reconocidos empresarios: hubo participación internacional

septiembre 27, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Colombia - Foto Canva
Colombia - Foto Canva
Los perfiles reconocidos durante el espacio muestran cómo los desafíos de transformación atraviesan actualmente distintos sectores, funciones y niveles de liderazgo.

Una ciudad colombiana fue sede de un importante evento sobre la transformación de la Inteligencia Artificial (IA) que reconoció a referentes empresariales, públicos y de opinión que, desde diferentes sectores, están impulsando procesos de transformación en el país.

Se trata de SAS 50th | Celebrating Trusted Leadership Awards 2026, realizado esta semana en Bogotá, donde se expuso además lo que necesitan en la actualidad las organizaciones para confiar en la IA y hacerla parte de sus decisiones.

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El estudio Data and AI Impact Report: The New Economics of Trust, con investigación de IDC entre cerca de 2.700 tomadores de decisión de 28 países, encontró que 97,2% de los consultados modifica o pasa por alto recomendaciones generadas por IA al menos algunas veces.

A esto se suma que apenas 17,5% de las organizaciones asegura contar con una infraestructura de datos plenamente optimizada.

Dicha transformación está llevando la conversación sobre IA más allá de los departamentos de tecnología: presidentes, juntas directivas y responsables de negocio, riesgo, cumplimiento y transformación enfrentan decisiones sobre qué procesos automatizar, qué nivel de autonomía entregar a la tecnología y cuándo debe mantenerse la intervención humana.

Los perfiles reconocidos durante el espacio muestran cómo los desafíos de transformación atraviesan actualmente distintos sectores, funciones y niveles de liderazgo.

Entre ellos se encuentran Germán Rodríguez Perdomo, presidente de Banco Pichincha Colombia; Manuel Martínez Niño, director ejecutivo de CINTEL; Roberto Arturo Puche, vicepresidente de Tecnología de Aval Valor Compartido y Julián Augusto Morales, gerente de Transformación Digital de Banco AV Villas, entre otros.

Sus trayectorias han mostrado, según SAS, cómo la innovación, los datos y la tecnología están dejando de ser asuntos exclusivos de áreas especializadas para convertirse en capacidades cada vez más vinculadas con la estrategia, la gestión y la toma de decisiones.

También fueron reconocidos líderes vinculados directamente con la anticipación y gestión del riesgo, como Carlos Fernando Nieto, vicepresidente de Riesgo de Banco AV Villas; Juan Sebastián Rojas, Chief Risk Officer del Banco de la República; y Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo de Negocios de Bancolombia.

La innovación en estos roles, según se contó en el evento, exige algo más que velocidad: requiere anticipar escenarios, fortalecer la trazabilidad de las decisiones y mantener capacidad de control en entornos cada vez más automatizados.

Una de las categorías más destacadas del encuentro fue "Mujeres líderes que abren camino y transforman industrias", un reconocimiento a mujeres que, desde distintos sectores y posiciones de liderazgo, están impulsando transformaciones, ampliando oportunidades y convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones.

Entre las reconocidas estuvieron Mónica Gómez, vicepresidente Administrativa y Financiera de Asobancaria; Ana Margarita Albir, CEO de ADL Digital Lab; Laura Tami Leal, secretaria Distrital de la Mujer; Viviana Araque, presidente de Bancamía; Nancy Tueros, presidente de MiBanco, e Isabel Martínez Coral, presidente de Aval Valor Compartido.

También fueron galardonadas Diana Arenas Blanco, vicepresidente de Tecnología y Transformación Digital del Fondo Nacional del Ahorro; Liliana Alvis Cruz, vicepresidente de Cumplimiento de Banco Davivienda y Andrea Rincón, director Vendor Manager de TD SYNNEX.

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Sus trayectorias, entretanto, abarcan inclusión financiera, transformación digital, cumplimiento, gestión pública, tecnología y riesgos. Las referentes también fueron reconocidas, de acuerdo con lo anunciado, por las oportunidades que han permitido crear para otros.

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