A un mes de la tragedia, el gobierno de Abelardo de la Espriella adelanta paquete de medidas para los damnificados

Este jueves, en los diferentes departamentos de Colombia afectados por el fuerte terremoto del pasado mes de agosto, se llevaron a cabo actos conmemorativos por las 331 víctimas de la tragedia que enlutó al país. Entretanto, el gobierno nacional en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella ha dado a conocer un paquete de medidas por medio de una emergencia económica, por medio del cual buscan brindar ayuda en las zonas afectadas.