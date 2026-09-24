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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Google lanzará al espacio un satélite experimental para probar centros de datos de inteligencia artificial

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
logotipo de Google en sus oficinas-Foto: EFE
logotipo de Google en sus oficinas-Foto: EFE
La iniciativa busca evaluar la viabilidad técnica de trasladar la infraestructura de cómputo fuera del planeta para aprovechar la energía solar.

La compañía tecnológica Google anunció este jueves 24 de septiembre el lanzamiento de su primer satélite experimental orientado a evaluar el funcionamiento de centros de datos de inteligencia artificial en el espacio.

La iniciativa, denominada Proyecto Suncatcher, persigue explorar alternativas orbitales para sostener la infraestructura de cómputo intensivo, aprovechando la radiación solar directa para mitigar el consumo energético de las instalaciones en la Tierra.

En este primer despliegue operacional, la firma estadounidense enviará el prototipo MVP a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX en la misión Transporter-18, programada para despegar desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California.

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La plataforma incluye cuatro unidades de procesamiento tensorial (TPU) desarrolladas internamente, las cuales sumarán una capacidad de procesamiento equivalente a la de un servidor convencional de centro de datos.

“El objetivo de esta misión es probar nuestro hardware en el espacio por primera vez, avanzando así hacia la meta final del proyecto: albergar algún día una arquitectura de aprendizaje automático en el espacio. El próximo lanzamiento de nuestro primer satélite prototipo es el resultado de años de trabajo en colaboración con investigadores de Planet”, precisó la empresa Google mediante un comunicado oficial.

La exposición a la radiación espacial, la disipación térmica en el vacío y los elevados costos de transporte representan barreras complejas, considerando que el satélite prototipo operará con apenas un kilovatio de potencia provisto por sus paneles solares.

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Por consiguiente, la puesta en órbita del Proyecto Suncatcher ubica a la compañía junto a otros actores de la industria tecnológica en la búsqueda de soluciones de infraestructura fuera del planeta. Las pruebas realizadas durante esta misión inicial aportarán datos críticos para determinar si la migración de capacidades de inteligencia artificial al espacio resulta técnicamente viable.

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