Al estilo de Mick Jagger: FC Barcelona portará el logo de los Rolling Stones en el Clásico español

El próximo 28 de octubre se vivirá el mítico clásico del fútbol español entre el Barcelona y el Real Madrid en el estadio Olímpic Lluís Companys, sin embargo, para este año el protagonista durante el encuentro será la banda inglesa, The Rolling Stones.

Gracias a un acuerdo patrocinado por la plataforma de streaming de música y podcast, Spotify, el FC Barcelona portará en la parte frontera de su camiseta, el icónico logo de la famosa banda de rock.

Para anunciar su colaboración con la mítica banda conformada por: Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, el Barça publicó un clip en sus redes sociales en donde se ve a algunos jugadores imitar los movimientos del vocalista en el videoclip ‘Start Me Up’.

“We got the mooooooves like Mick Jagger #MoveLikeBarça 👅”, escribió el club catalán en la descripción del video.

Además del anuncio, el club explicó que “la camiseta que lucirá el Barça con motivo del Clásico del día 28 de octubre será, una vez más, una prenda icónica que atraerá miradas en todos los rincones del planeta. El logo de la Lengua y los Labios de los Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood) reemplazará al de Spotify en la camiseta”.

Tras darse a conocer el acuerdo, los miembros de The Rolling Stone ya posaron con las camisetas que lucirá el plantel del Barcelona el próximo 28 de octubre en el estadio Olímpic Lluís Companys.

Los fanáticos del club como de la banda que quieran obtener la camiseta lo podrán hacer a partir del lunes 23 de octubre.

Ese día, estarán a la venta las dos camisetas del partido: la camiseta 'FC Barcelona x The Rolling Stones Limited Edition', la cual contará con un total de 1899 unidades en calidad Match, y la otra camiseta es la 'FC Barcelona x The Rolling Stones Signed Limited Edition' que solo cuenta con 22 unidades.

Esta no es la primera vez que la camiseta del club es modificada para portar logos representativos de artistas, ya que el pasado 16 de octubre de 2022 la camiseta blaugrana contó con el logo del búho del rapero Drake y que los jugadores portaron durante el Clásico de ese entonces.

La segunda vez, el Barça contó con el logo ‘Motomami’ de Rosalía como amuleto de suerte en el encuentro que disputó contra los merengues el pasado 19 de marzo, en el que logró vencer 2-1 al Real en el Camp Nou.