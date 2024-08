Boxeadora argelina Imane Khelif aseguró medalla de bronce en medio de la polémica por su condición en los Juegos Olímpicos París 2024

Nada fáciles han sido los últimos días para la boxeadora argelina Imane Khelif, quien ha estado en boca de todos luego de su pelea con la italiana Angela Carini, quien solo duró 46 segundos y decidió darlo por terminado generando polémica alrededor del mundo.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

Carini abandonó la pelea frente a Khelif en menos de un minuto después de recibir varios potentes golpes en el rostro por parte de su rival, quien biológicamente es mujer, pero tiene una carga genética alta de testosterona que aparentemente otorga ventajas significativas frente a sus contrincantes.

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir (...) Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor", declaró la italiana.

De inmediato, Khelif se convirtió el centro de atención recibiendo comentarios descalificantes que llegaron a poner en duda su género, algo que tuvo que desmentir el Comité Olímpico Internacional (COI) y su propio padre.

Con los ojos del mundo puestos en ella, la argelina logró uno de sus objetivos: asegurar una medalla para su país tras vencer a su contrincante húngara, Luca Anna Hamori.

Sin pronunciamientos, la argelina logró subirse al ring para hacer lo que mejor se le da: pelear y así lo hizo. El combate claramente fue dominado por Khelif, quien por decisión unánime selló su pase a la semifinal y logró asegurar la medalla de bronce.

VEA TAMBIÉN Historia en los Juegos Olímpicos de París 2024: Julien Alfred venció a la favorita en atletismo de 100 metros y le dio la primera medalla de oro a Santa Lucía o

Tras la finalización del combate, la argelina no pudo evitar contener las lágrimas tras las duras críticas en las que se ha visto envuelta estos días y por la presión a la que ha sido expuesta desde su pelea con la italiana.

Luego de su pelea, la argelina fue abordada por un medio de comunicación en el que emitió sus primeras palabras sobre la controversia a su alrededor, asegurando que: “Llevo años boxeando en la Asociación Internacional de Boxeo que ha cometido INJUSTICIA hacia mí. Pero tengo a Allah conmigo”.