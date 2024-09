Clara Fuentes rompe récord en París y consigue el segundo oro para Venezuela

La venezolana Clara Sarahy Fuentes Monasterio se proclamó campeona de halterofilia en París al ganar en la categoría de 50 kilos.

La deportista logró mejorar el bronce conquistado hace dos años en Tokio y rompió récord paralímpico con un levantamiento de 124 kilos.

Fuentes es una caraqueña de 27 años que nació con artrogriposis múltiple congénita, una condición que le hizo nacer en una posición no adecuada y provocó que los tendones de ambas rodillas se rompieran por lo que debe usar silla de ruedas.

"Me he quedado sin palabras, estoy emocionada. Mis manos todavía tiemblan. No sé cuándo dejarán de hacerlo. Estoy muy satisfecha y feliz de darle este triunfo a Venezuela", dijo Fuentes.

Esta es la segunda medalla de oro de Venezuela en los Juegos Paralímpicos tras la de Enderson German Santos en los 100 metros T11 de discapacitados visuales.