Colombia ganó su primer oro en béisbol ante Brasil en los Juegos Panamericanos

Colombia obtuvo este sábado el oro en la disciplina de béisbol en los Juegos Panamericanos al derrotar 9x1 a Brasil en la final de Santiago 2023, a pesar de que empezó el torneo panamericano con dos derrotas, una precisamente frente a los ‘canarinhos’.

"Estoy agradecido con este grupo de campeones (...) feliz porque este triunfo puede traer mayor apoyo para nuestro deporte allá en Colombia", señaló José Mosquera, manager de la Selección colombiana de béisbol.

"Tenemos una medalla que nos podemos colgar en el pecho con mucho orgullo", añadió Mosquera ante el triunfo contra Brasil.

Esta es la segunda vez que Colombia sube a un podio del béisbol panamericano, después de obtener bronce en casa en las justas de Cali 1971.

Cabe destacar que Mosquera ya había marcado hitos para el béisbol de Colombia, pues fue el timonel de los Caimanes de Barranquilla cuando en 2022 se convirtieron en el primer equipo del país que ganó una Serie del Caribe.

Esta vez, la victoria en los panamericanos de Santiago, estuvo a cargo de Dilson Herrera y Fabian Pertuz que dieron tres hits cada uno, y Carlos Arroyo que impulsó dos carreras anotando dos para comandar a los bates cafeteros, que desplegaron una ofensiva de 17 imparables y castigaron a los relevistas brasileños para decidir el torneo.

Por su parte, el abridor Víctor Vargas lanzó cuatro entradas, en las que aceptó cuatro imparables y una rayita repartiendo tres ponches, con lo que se apuntó la victoria del equipo, mientras que Carlos Díaz, Jorge Martínez y Jhon Peluffo completaron la ruta.

Dilson Herrera, pelotero con experiencia en las Grandes Ligas con los Mets de Nueva York, los Rojos de Cincinnati y Orioles de Baltimore, se refirió a al triunfo en Santiago: "me enorgullece mucho ser uno de los líderes del equipo (...) sé que siempre me toca dar el 120%, porque hay muchos jóvenes que me están viendo".

El manager de la ‘Seleçao’, Ramón Ito, también se refirió sobre el encuentro: "no pudimos, pero la plata es histórica. No entiendo esto como una derrota. La medalla es una victoria para el béisbol brasileño".