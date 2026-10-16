Comité de Apelación ratifica la suspensión de cuatro partidos al delantero brasileño Vinicius Júnior tras el reclamo del Real Madrid

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol desestimó este viernes el recurso presentado por la entidad madridista y ratificó la sanción de cuatro partidos impuesta al delantero brasileño Vinicius Júnior tras su expulsión con tarjeta roja directa durante el encuentro frente al Villarreal.

La resolución federativa contempla dos partidos de suspensión por la acción de tirar del pelo a un adversario con el balón en juego y sin disputa de por medio, conforme al artículo 130.2 del Código Disciplinario, y otros dos encuentros por la actitud de protesta agresiva dirigida al colegiado principal del partido.

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Como consecuencia de esta decisión confirmada en segunda instancia, el futbolista se perderá los próximos compromisos ligueros del conjunto blanco, incluidos el duelo de este fin de semana contra el Sevilla, el clásico en el campo del Barcelona y los encuentros sucesivos ante el Racing de Santander y el Valencia.

“Las imágenes permiten apreciar el tirón de pelo, sin que las explicaciones alternativas ofrecidas por el club desvirtúen la certeza del relato arbitral”, argumentó el órgano de disciplina deportiva al rechazar los alegatos sobre un supuesto error material manifiesto en el acta del encuentro.

La defensa jurídica de la entidad de Chamartín había solicitado la anulación del castigo o su reducción a un solo partido con la tesis de un lance fortuito del juego, postura que descartaron de manera categórica los miembros del comité sancionador.

La ratificación de este castigo disciplinario condiciona las opciones tácticas del cuerpo técnico madridista en una fase clave del calendario, donde la confirmación de la sanción para Vinícius Júnior obliga a José Mourinho a un replanteamiento completo de su frente de ataque.

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La firmeza de los órganos federativos reafirma el rigor en la aplicación de las normativas de disciplina deportiva, con lo que se marca un precedente estricto frente a las conductas antideportivas en el terreno de juego.