Maikel García asevera que la relación está rota con los Tiburones de La Guaira por responsabilidad de su presidente: "Me faltó el respeto en público"

La relación entre el pelotero venezolano Maikel García y los Tiburones de La Guaira atraviesa una ruptura que parece no tener vuelta atrás.

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Esto, debido a las diferencias que el grandeliga mantiene con el propietario de la organización, Wilmer Ruperti.

En una entrevista con el medio de comunicación Televén, García fue consultado sobre si podría "limar asperezas" con Ruperti.

No obstante, el beisbolista dijo contundentemente: "No, él (Ruperti) ya me faltó el respeto en público".

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Por su parte, el jugador de los Reales de Kansas City confirmó, durante una participación en el podcast 'Pura Bulla', que no tiene previsto jugar con el conjunto 'escualo' en la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

García explicó que su distanciamiento se produjo después de que Ruperti, según sus palabras, le faltara el respeto públicamente.

“Yo iba a jugar por las personas que fallecieron de La Guaira, que eran fanáticos de los Tiburones", sostuvo García.

Si yo llegase a jugar, iba a ser por eso. Pero el clip salió, lo subió Meridiano, Ruperti dijo que yo era un mojoneado. Yo dije que no iba a jugar por los dueños, lo iba a hacer por mi gente”, prosiguió.

A su vez, Ruperti habría cuestionado la actitud del pelotero, al considerar que sus declaraciones representan una falta de respeto hacia el equipo y sus seguidores.