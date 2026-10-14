NTN24
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Vinicius Jr.

La última roja a Vinícius le costó más de una fecha: esta fue la dura sanción que recibió la estrella del Real Madrid

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Vinicius | Foto: EFE
Vinicius | Foto: EFE
El brasileño fue expulsado el pasado sábado en el partido contra el Villarreal por tirar del pelo a un rival y luego protestó airadamente al árbitro cuando éste le enseñó la tarjeta roja.

El delantero del Real Madrid Vinícius ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF), por lo que se perderá el Clásico liguero contra el Barcelona del próximo 25 de octubre.

El brasileño fue expulsado el pasado sábado en el partido contra el Villarreal por tirar del pelo a un rival y luego protestó airadamente al árbitro cuando éste le enseñó la tarjeta roja.

El delantero del Real Madrid Vinícius ha sido sancionado este miércoles con cuatro partidos de suspensión, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF), por lo que se perderá el Clásico liguero contra el Barcelona del 25 de octubre.

o

El brasileño fue expulsado el pasado sábado en el partido contra el Villarreal por tirar del pelo a un rival y luego protestar airadamente al árbitro cuando éste le enseñó la tarjeta roja.

Vinícius fue expulsado en el minuto 73 del encuentro contra el Villarreal, que el Real Madrid ganó 1-0 el pasado sábado, "por tirar del pelo" al canadiense Nathan Saliba cuando corría hacia la portería rival, según el acta del encuentro firmada por el árbitro Isidro Díaz de Mera.

Esa acción le valió no sólo la expulsión, sino también la anulación de su gol con el que culminó la jugada del Real Madrid en la que participaba.

Enfadado por la expulsión, Vinícius se fue hacia el árbitro para protestar con vehemencia.

El brasileño "siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo", reflejó el árbitro en el acta del encuentro.

El Comité de Disciplina, el órgano disciplinario de la RFEF, decidió sancionarlo con dos partidos "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón".

El comité le impuso otros dos partidos de suspensión por "protestas al árbitro", según la resolución del órgano federativo.

o

El brasileño, por tanto, no podrá estar en el crucial clásico liguero del 25 de octubre contra el Barcelona, además de perderse también los encuentros contra el Sevilla del domingo, frente al Racing de Santander el 1 de noviembre y ante el Valencia seis días después.

Temas relacionados:

Vinicius Jr.

Vinicius

Real Madrid

Sanciones

Fútbol español

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Tendrá que dar las evidencias en Colombia o en Estados Unidos": asegura el abogado de Eva Ferrer, quien señala a Verónica Alcocer de tráfico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela hoy es un país desnutrido": experta ante indignantes declaraciones de Delcy Rodríguez en Roma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Son hechos muy graves": Álvaro Leyva aportó documentación contra Gustavo Petro a la embajada de Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos al tanto de los reportes que señalan a Verónica Alcocer”: Departamento de Estado de EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“Total derroche”: excandidata republicana sobre la crisis diplomática que dejó Petro con EE. UU. e Israel

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

Abelardo de la Espriella y Ana Pineda - AFP
Abelardo de la Espriella

Rechazo en Colombia a ataques del caricaturista 'Matador' a la esposa del presidente De la Espriella

Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez | Fotos: AFP
Gobierno de España

"Ha puesto al gobierno de España al servicio de una dictadura": senador del PP sobre el 'Delcygate'

Foto referencia | AFP
Carro bomba

Cauca bajo fuego: nuevo ataque terrorista con carro bomba sacude a Colombia

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura chavista - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Más de Deportes

Ver más
Donald Trump y Gianni Infantino / FOTO: EFE
Gianni Infantino

País europeo presenta quejas formales en contra de Gianni Infantino por su cercanía con Trump y su intención de permitir inversiones privadas en la FIFA

Vicent Kompany y Luis Díaz | Foto:AFP
Luis Díaz

Vicent Kompany, contundente sobre los dos golazos anulados de Luis Díaz en el empate del Bayern Múnich

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / Rasmus Højlund, futbolista danés - Fotos: EFE
Cristiano Ronaldo

Portugal le ganó a Dinamarca sin Cristiano Ronaldo y un jugador danés no se guardó nada para rendir tributo a CR7, su ídolo, tras marcar gol

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Departamento de Estado de EEUU se encuentra al tanto del caso de Verónica Alcocer - Fotos: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

“Estamos al tanto de los reportes que señalan a Verónica Alcocer”: Departamento de Estado de EEUU

Represión en Venezuela | Foto: EFE
Represión en Venezuela

"No hay nada de esa ley que sea beneficioso para los venezolanos": analista sobre ley del odio

Capturan a alias “La Morocha” en Caquetá-Foto: Tomada de X @ABDELAESPRIELLA
Narcoterrorismo

Capturan a alias “La Morocha” en Caquetá: Asestan duro golpe a la cabecilla de la estructura narcoterrorista Rodrigo Cadete bajo el mando de alias Calarcá

Smit Machchhar, piloto indio del vuelo de Flydubai - Foto: EFE
Piloto

Embajada india en Emiratos dice que piloto herido de flydubai está en buen estado de salud

María Elvira Salazar, congresista republicana. Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia-Foto: EFE
María Elvira Salazar

"La mejor amiga de Colombia en el Congreso de los Estados Unidos": De la Espriella sobre la congresista republicana María Elvira Salazar

Un hombre camina cerca de una vivienda afectada por el terremoto en Panamá - Foto: EFE
Terremoto en Panamá

Más de 400 edificaciones resultaron afectadas en Panamá por el terremoto

Foto de una vivienda en una zona popular en Venezuela sin luz - EFE
Apagones

Apagones en Venezuela no dan marcha atrás: once estados se suman a la protesta

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023