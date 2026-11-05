Cazas de Italia y Francia fueron desplegados en medio de ola de falsas amenazas de bomba en Europa

Cazas italianos, franceses y búlgaros fueron desplegados el jueves después de que al menos 17 vuelos se vieran afectados en el tercer día de falsas amenazas de bomba en todo Europa, informaron las autoridades y las aerolíneas.

Las falsas amenazas afectaron vuelos de Grecia al Reino Unido, pero se centraron especialmente en aerolíneas de bajo costo y en vuelos hacia o desde Bulgaria, República Checa e Italia.

Tres vuelos fueron desviados, pero todos los aviones aterrizaron sin problemas y no se encontraron explosivos.

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Ningún grupo reivindicó la autoría, señalaron las autoridades. Los viajeros en el aeropuerto Fiumicino de Roma reaccionaron con ansiedad e indiferencia ante la ola de amenazas.

"Estamos muy preocupados por la seguridad en Europa en general, así que da mucho miedo estar aquí", declaró a la AFP la brasileña Natalia Lobo, de 29 años.

Pero otra de las pasajeras, la francesa Ella Germain, de 20 años, reconoció que las noticias generaban "un poco de preocupación", pero tampoco demasiada.

Los vuelos representaban un porcentaje ínfimo del tráfico aéreo europeo del jueves, cuando estaban programados algo más de 25.072 en todo el continente, según Eurocontrol, organismo paneuropeo de seguridad aérea.

Al menos cinco vuelos recibieron escolta de la fuerza aérea tras recibir amenazas de bomba. La fuerza aérea de Bulgaria escoltó tres aviones de Ryanair que se dirigían a Sofía desde Madrid, Copenhague y Londres Stansted.

Los tres aviones fueron inspeccionados y no se encontraron explosivos, indicó a la AFP un portavoz del Ministerio del Interior. Cazas franceses acompañaron un vuelo de Aer Lingus de Dublín con destino a Roma, desviándolo a la base militar de Evreux, situada 100 kilómetros al oeste de París. Otros aviones también fueron desviados.

El vuelo de Ryanair de Londres-Stansted a Sofía fue desviado al aeropuerto de Plovdiv, al este de la capital, mientras que un vuelo de Wizz Air de Milán a Varsovia fue redirigido a Viena, informaron las aerolíneas.

La mayoría de los vuelos afectados el jueves aterrizaron sin incidentes en sus destinos originales.

Entre ellos se encontraba un vuelo de Wizz Air de Milán a Bucarest, "tras lo cual se activó una célula de crisis en el aeropuerto Henri Coanda", indicó el servicio de inteligencia rumano en un comunicado.

En República Checa, cuatro aviones con destino a Praga operados por Ryanair, EasyJet y Sky Express aterrizaron sin problemas en la capital.

"Consideramos que la credibilidad de las amenazas es baja", afirmaron en X los servicios de policía checos. "No obstante, no estamos subestimando la situación y se activaron todas las medidas de seguridad necesarias".

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La portavoz del aeropuerto de Praga, Denisa Hejtmankova, declaró a la AFP que el aeropuerto había recibido todas las amenazas por correo electrónico desde direcciones anónimas.

La policía de Copenhague señaló de forma similar que "no existe peligro" para los dos aviones que aterrizaron, según lo previsto, en la ciudad.

"Nuestra evaluación es que no hay peligro, y nunca lo hubo, para los pasajeros ni para ninguna otra persona en el aeropuerto", declaró la policía de Copenhague.

En Grecia, Aegean Airlines señaló que sus vuelos de Salónica a Milán y de Atenas a Viena también habían recibido amenazas "infundadas".

En Italia, un vuelo de la compañía Aer Lingus que unía Dublín con Roma fue desviado por la mañana a la base aérea de Évreux, en Francia, anunciaron las autoridades francesas.

Sin embargo, luego de que Aer Lingus sostuviera en un comunicado que el vuelo EI402 había "aterrizado con total seguridad", la justicia francesa anunció la apertura de una investigación del piloto irlandés de este avión.

De acuerdo a las autoridades "se habría negado" a aterrizar en la base militar de Evreux, "prefiriendo un aeropuerto civil", lo que llevó al ejército francés a movilizar dos aviones para escoltarlo.

El avión A320, que cubría la ruta entre Dublín y Roma con 157 personas a bordo, acabó aterrizando en la base aérea 105 del ejército del aire en Évreux, en Normandía (norte).

Las otras falsas alertas de bombas fueron reportadas en un vuelo de Finnair de Helsinki a Roma, y un vuelo de Wizz Air de Milán a Varsovia, este último desviado a Viena, detallaron las compañías aéreas.

Estas amenazas anónimas y de motivaciones aún desconocidas, se inscriben en un contexto de recrudecimiento de los ataques híbridos en Europa, a veces vinculados por las autoridades o los investigadores con Rusia o Irán.

El martes de esta semana unos 10 vuelos enfrentaron amenazas similares, en todos los casos resultaron ser falsas.