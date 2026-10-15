Nuevos cánticos contra Vinicius y España: LaLiga traslada las denuncias de la jornada al Comité de Disciplina

La Liga de Fútbol Profesional de España incluyó en su informe semanal de denuncias dirigidas al Comité de Disciplina de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia una serie de cánticos e insultos registrados en diversos estadios durante el desarrollo de la octava jornada del campeonato.

Entre las incidencias reportadas destaca la consigna “Vinicius es un imbécil”, entonada de manera coordinada por un sector de la afición de la Real Sociedad durante el compromiso disputado frente al Deportivo de La Coruña en el estadio de San Sebastián.

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El documento oficial también registró expresiones hostiles entonadas por seguidores del Deportivo Alavés contra la selección nacional y los símbolos del Estado español durante el encuentro disputado frente al Atlético de Madrid.

“LaLiga, que solicita desde hace años más competencias para luchar contra la violencia en los estadios, recoge los reportes, sugerencias o requerimientos de los aficionados para contribuir a ello”, precisó la entidad organizadora mediante el informe oficial del expediente disciplinario.

El informe consignó además ofensas directas contra el futbolista Bryan Zaragoza en el choque disputado entre el Málaga y el Espanyol en el estadio La Rosaleda, donde se entonaron cánticos amenazantes tras la consecución del primer gol del partido.

Estas acciones legales ante las instancias disciplinarias reavivan la polémica sobre el comportamiento de las hinchadas y la efectividad de las sanciones en el balompié ibérico.

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La resolución que adopten las comisiones de juzgamiento sentará un antecedente clave en la aplicación del código de conducta y el control de la violencia verbal en los escenarios deportivos de la Península Ibérica.