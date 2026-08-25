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Béisbol

Con su jonrón 269 en Grandes Ligas, José Altuve superó la marca de un integrante del Salón de la Fama

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
José Altuve, beisbolista venezolano - Foto de referencia: EFE
José Altuve, beisbolista venezolano - Foto de referencia: EFE
El de Puerto Cabello es considerado uno de los mejores segundas bases en la historia de Venezuela.

El beisbolista venezolano José Altuve continúa ampliando su legado en la Major League Baseball (MLB).

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El pelotero conectó su jonrón número 269 de por vida. Con este cuadrangular superó al legendario Joe Morgan, integrante del Salón de la Fama de Cooperstown.

Así las cosas, el segunda base de los Astros de Houston pasó a ocupar el sexto puesto histórico entre los jugadores que han defendido esa posición con más vuelacercas en la 'gran carpa'.

Otros impresionantes números de Altuve: acumula 2.487 imparables, 1.293 carreras anotadas, 471 dobles y 774 extrabases durante su trayectoria en la MLB.

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El de Puerto Cabello es considerado uno de los mejores segundas bases en la historia de Venezuela.

Esto, gracias a una excepcional carrera llena de premios individuales, anillos de Serie Mundial y récords ofensivos sin precedentes para un jugador de su posición y estatura.

Por su parte, Joe Morgan fue uno de los mejores segundas bases en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y una pieza clave de la legendaria "Gran Maquinaria Roja" (Big Red Machine) de Cincinnati.

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Morgan ingresó al Salón de la Fama en 1990 en su primer año de elegibilidad, gracias a una carrera brillante de 22 temporadas que combinó poder, velocidad, inteligencia y una impecable defensa.

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