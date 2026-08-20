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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Beisbolista venezolano, pieza clave en la conquista del Clásico Mundial 2026, alcanzó una cifra histórica en Grandes Ligas

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Eugenio Suárez, beisbolista venezolano - Foto de referencia: EFE
Eugenio Suárez, beisbolista venezolano - Foto de referencia: EFE
El pelotero llegó a las 1.000 carreras impulsadas en la MLB.

Un beisbolista venezolano, el cual fue pieza clave en la conquista del Clásico Mundial 2026, alcanzó una cifra histórica en Grandes Ligas.

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Se trata del pelotero Eugenio Suárez, el cual llegó a las 1.000 carreras impulsadas en la 'gran carpa'.

Suárez conectó un batazo oportuno como emergente en el noveno episodio del duelo entre los Cardenales de San Luis y los Rojos de Cincinnati para registrar la remolcada número 1.000 de su carrera.

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Con este logro, el infielder se convirtió en el séptimo beisbolista nacido en Venezuela en superar las 1.000 remolcadas en la historia de la MLB.

Además, se une a un grupo muy exclusivo con más de 1.500 hits y más de 300 cuadrangulares en su trayectoria.

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A continuación, el listado histórico de venezolanos que superaron las 1.000 carreras impulsadas:

1. Miguel Cabrera: 1.881
2. Andrés Galarraga: 1.425
3. Bobby Abreu: 1.363
4. Magglio Ordóñez: 1.236
5. Víctor Martínez: 1.178
6. Salvador Pérez: 1.071
7. Eugenio Suárez: 1.000

Una carrera impulsada (también llamada carrera empujada o remolcada, y conocida en inglés como RBI o Run Batted In) se le otorga a un bateador cuando su turno al plato provoca que un compañero anote una carrera.

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