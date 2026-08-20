Beisbolista venezolano, pieza clave en la conquista del Clásico Mundial 2026, alcanzó una cifra histórica en Grandes Ligas

Un beisbolista venezolano, el cual fue pieza clave en la conquista del Clásico Mundial 2026, alcanzó una cifra histórica en Grandes Ligas.

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Se trata del pelotero Eugenio Suárez, el cual llegó a las 1.000 carreras impulsadas en la 'gran carpa'.

Suárez conectó un batazo oportuno como emergente en el noveno episodio del duelo entre los Cardenales de San Luis y los Rojos de Cincinnati para registrar la remolcada número 1.000 de su carrera.

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Con este logro, el infielder se convirtió en el séptimo beisbolista nacido en Venezuela en superar las 1.000 remolcadas en la historia de la MLB.

Además, se une a un grupo muy exclusivo con más de 1.500 hits y más de 300 cuadrangulares en su trayectoria.

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A continuación, el listado histórico de venezolanos que superaron las 1.000 carreras impulsadas:

1. Miguel Cabrera: 1.881

2. Andrés Galarraga: 1.425

3. Bobby Abreu: 1.363

4. Magglio Ordóñez: 1.236

5. Víctor Martínez: 1.178

6. Salvador Pérez: 1.071

7. Eugenio Suárez: 1.000

Una carrera impulsada (también llamada carrera empujada o remolcada, y conocida en inglés como RBI o Run Batted In) se le otorga a un bateador cuando su turno al plato provoca que un compañero anote una carrera.