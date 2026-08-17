"El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia": presidente De la Espriella confirma captura de 10 disidentes de las Farc e incautación de explosivos y armas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó durante la madrugada de este lunes 17 de agosto la captura de 10 disidentes de las Farc como parte de una nueva ofensiva de su gobierno contra el crimen.

De acuerdo con el mensaje, publicado por el mandatario en su cuenta oficial de la red social X, cinco integrantes del Frente Oliver Sinisterra fueron capturados en flagrancia, así como cuatro del GAO-r Carlos Patiño y alias 'La Mona', del el GAO-r Estructura 36.

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En el operativo contra el Frente Oliver Sinisterra, de acuerdo con el jefe de Estado de Colombia, se incautaron además explosivos, armas, granadas y munición que pertenecían ilegalmente a los criminales.

Asimismo, durante la captura de alias 'La Mona', se incautó una fábrica artesanal de explosivos un fusil AK-47 y 952 cartuchos, de acuerdo con el reporte que divulgó De la Espriella.

En su publicación, el presidente compartió imágenes de algunas de las capturas y de las incautaciones, en el operativo que estuvo a cargo del Gaula Militar Cauca.

"En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia ni ante el narcoterrorismo. ¡Firme por la Patria!", escribió.

La publicación del gobernante se dio un día después de su contundente reacción tras confirmarse la muerte del soldado profesional Neiver Madera Ricardo y las heridas sufridas por otros cinco militares durante un ataque con drones cargados con explosivos perpetrado la noche del sábado 15 de agosto en el municipio de Ábrego, Norte de Santander.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario condenó el accionar atribuido al ELN y advirtió que la ofensiva militar en la zona se intensificará.

"Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro a los narcoterroristas del ELN. La orden a la fuerza pública es clara: sin tregua y con contundencia, hay que acabar con ese cáncer", aseveró el jefe de Estado, expresando además su solidaridad con la familia del militar asesinado y los heridos.

De acuerdo con el reporte oficial de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, la acción violenta se registró cuando tropas del Grupo de Caballería Liviano N°7 realizaban tareas de patrullaje y seguridad vial para proteger el tránsito de civiles en el corredor vial de Ábrego.