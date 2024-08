Deportista sudamericana de 20 años anunció que se retira y se dedicará a las ciencias políticas tras prematura eliminación en París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han dado mucho de que hablar desde el día de su inauguración, ya sea por sus competencias o las controversias que han estado ligadas al evento deportivo más importante del mundo.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

Esta vez, la controversia está relacionada con una deportista sudamericana que ha decidido retirarse de su disciplina tras quedar eliminada de manera prematura en los Juegos Olímpicos.

Se trata de la nadadora paraguaya Luana Alonso, de 20 años, quien fue eliminada en el primer heat de natación en la especialidad 100 metros de mariposa tras quedar en el sexto lugar. Tras la derrota ha quedado en el ojo del huracán.

Antes de anunciar su retiro, se conoció que la deportista tuvo que dejar la Villa Olímpica luego de que la jefe de la delegación de Paraguay, Larissa Schaerer, le pidiera recoger sus cosas y abandonar la sede.

VEA TAMBIÉN Atleta revela el contenido de las alargadas cajas que reciben los ganadores de medallas en los Juegos Olímpicos o

Esto luego de que Schaerer catalogara la presencia de Luana en la villa como “un ambiente inadecuado dentro del seno del Team Paraguay”.

“Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”, expresó la jefa de la misión del Comité Olímpico de Paraguay (COP).

Esto se debe a que, tras ser eliminada de manera prematura de la competencia, Alonso abandonó el sitio oficial del equipo para realizar un recorrido turístico por París, en donde se quedó mucho tiempo.

Luego de su eliminación, la joven atendió a los medios y comentó que pese a que no tuvo el resultado que quería, había sido su “última carrera” porque se retira de manera definitiva de la natación.

“Fueron 18 años y tengo tantos sentimientos, pero lastimosamente tomé la decisión de dejar y nada, estoy feliz de que mi última carrera sea acá en los juegos olímpicos. Tal vez no me fue como yo quería y le pido a Paraguay disculpas de corazón, pero hice lo que pude”, expresó.

Además, agregó: “Estoy feliz de retirarme con el estadio lleno. Voy a irme a estudiar en Estados Unidos, voy a continuar mi carrera de ciencias políticas y por qué no ser ministra de Deporte algún día”.

Tras esto, la atleta tomó sus redes sociales para hablar sobre su experiencia en los juegos olímpicos y agradecerle al deporte que tantas alegrías le dio.

“Natación: gracias por permitirme soñar, me enseñaste a luchar, a intentar, la perseverancia, el sacrificio, la disciplina y muchas cosas más. Te di parte de mi vida y eso no lo cambio por nada en el mundo porque viví las mejores experiencias de mi vida, me diste miles de alegrías, amigos de otros países que siempre los voy a llevar en mi corazón, oportunidades únicas. No es un adiós, es un hasta pronto”, escribió en su cuenta de Instagram.

La polémica a su alrededor no quedó ahí, pues luego se conoció que el presidente del COP, Camilo Pérez, habló de su “expulsión” de la villa y de su retiro de la natación, asegurando que: “La renuncia de Luana Alonso es absolutamente personal, pero sí un poquito vamos a tener que analizar con todos nuestros asesores todo lo ocurrido”.

VEA TAMBIÉN Así bailó Michael Jordan una reconocida canción de salsa de artista latinoamericano o

“Retirarse de la Villa no es un acto normal y es, vamos a decir, un pequeño acto de indisciplina que vamos a revisar al volver”, añadió en diálogo con La Primera Mañana de la emisora de radio paraguaya ABC Cardinal.

Ante esto, Alonso se pronunció negando haber sido expulsada y pidió que se deje de difundir información falsa para perjudicarla.

“Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que las mentiras me afecten”, explicó desde sus historias de Instagram.