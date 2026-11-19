Colombia apunta a ser un centro del fútbol en Sudamérica; por eso busca albergar los eventos más importantes.

Barranquilla dará un paso histórico al presentar formalmente su candidatura para albergar la final de la Copa Libertadores 2028, según informó el periodista deportivo Juan José Buscaglia. La postulación será oficializada ante el Consejo de la CONMEBOL, marcando un hito potencial para el fútbol colombiano.

Incluso, dicha postulación sería oficializada este viernes 20 de noviembre, en el Consejo de Conmebol a realizarse en Barranquilla, sede de la Copa Sudamericana.

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De concretarse esta designación, Colombia tendría por primera vez la oportunidad de ser anfitrión de la final única del torneo de clubes más importante de Sudamérica desde que CONMEBOL implementó este formato en 2019. Anteriormente, la Copa Libertadores se definía mediante partidos de ida y vuelta.

El principal escenario deportivo de Barranquilla, el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sería la sede propuesta para este evento. Actualmente, el recinto cuenta con capacidad para aproximadamente 46.000 espectadores y es el hogar del Club Deportivo Junior, uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano.

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Desde la implementación del formato de partido único en 2019, las finales de la Copa Libertadores se han disputado en ciudades como Lima (2019), Río de Janeiro (2021), Guayaquil (2022), y Montevideo (2024). Este sistema busca replicar el modelo exitoso de la final de la UEFA Champions League, generando un evento único que concentra la atención del continente.

Cabe recordar que este sábado ese mismo escenario deportivo será sede de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.