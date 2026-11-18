"Muy alto y joven": El piropo que le lanzó la tirana Delcy Rodríguez a Pete Hegseth en su encuentro en Venezuela

ste miércoles, la encargada de régimen venezolano recibió por todo lo alto, en el palacio de Miraflores, al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, uno de los hombres que jugó un papel fundamental en la captura del dictador Nicolás Maduro hace 10 meses. Rodríguez no solo extendió una alfombra roja para la visita del funcionario norteamericano en el palacio presidencial, sino que también le lanzó un piropo destacando lo alto y joven que es.