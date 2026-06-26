El cambio radical que la FIFA implementaría para el Mundial de Clubes de 2029 y que beneficiaría a los equipos europeos

En medio del Mundial de 2026 que se lleva a cabo actualmente en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA ha decidido hacer un radical cambio significativo a otro de sus torneos más importantes.

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Según han informado medios como The Guardian, el máximo rector del fútbol en el mundo estaría pensado implementar un importante cambio en el Mundial de Clubes de 2029 que podría beneficiar a los equipos europeos.

La FIFA habría llegado a un acuerdo con la European Football Clubs (EFC), un grupo de presión que tiene como principal dirigente al presidente del Paris Saint-Germain (PSG), Nasser al-Khelaifi, y que maneja a clubes como el Real Madrid.

Con este acuerdo se busca que la FIFA haga una expansión de cupos de 32 a 48 equipos, algo que podría abrirle la puerta a varios equipos que quedaron afuera la edición pasada.

La razón principal del acuerdo es que al contar con más equipos se aumenta el valor del evento, así como también se facilita el tema de los derechos de transmisión televisiva.

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La presión para que este cambio viene de equipos de élite que en la pasada edición quedaron por fuera como el Barcelona, Manchester United y el Liverpool, según informó The Guardian.

Según la fuente citada por el medio inglés también se busca que se límite la plaza a dos cupos por liga. "Se entiende que el EFC quiere que se elimine ese límite, lo que tendría implicaciones para los clubes ingleses porque Arsenal, Liverpool y Manchester City están todos entre los ocho primeros del coeficiente de la UEFA", aseguró el medio.

Además, se llegó a un acuerdo televisivo global por un valor de 1.000 millones de dólares con el medio DAZN.

De progresar el acuerdo, con el paso de tiempo, el torneo cambiaría de formato y de estructura de poder, esto porque la EFC, que tienen una empresa llamada 'UC3' la cual gestiona competencias europeas, pretendería hacer lo mismo con el Mundial de Clubes en un futuro.