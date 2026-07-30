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Jueves, 30 de julio de 2026
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Selección de Brasil

Brasil confirma sus encuentros amistosos tras su participación en el Mundial 2026

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selección de Brasil en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección de Brasil en el Mundial 2026 - Foto: EFE
La Canarinha fue eliminada en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, al perder 2-1 frente a Noruega.

Brasil, que asume una reconstrucción tras el fracaso del Mundial 2026, anunció su primer amistoso después de la cita orbital que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) jugará un partido amistoso contra India el próximo 3 de octubre en Calcuta.

La CBF confirmó que los pentacampeones mundiales tendrán previamente un doble amistoso con Australia el 25 y el 29 de septiembre en Townsville y Brisbane, citas que habían sido anunciadas a finales de junio por la federación australiana.

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"Con estos tres amistosos, vamos a comenzar un nuevo ciclo para proyectar en la Seleção los objetivos de los próximos años, la Copa América de 2028 y la Copa del Mundo de 2030", dijo el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, citado en un comunicado de la organización.

La Canarinha fue eliminada en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, al perder 2-1 frente a Noruega.

"Aprovecharemos" para "convocar nuevos jugadores, especialmente jóvenes, para que puedan demostrar su talento", adelantó el técnico de 67 años.

Antes de disputar la Copa del Mundo, Ancelotti había renovado su contrato como director técnico de Brasil hasta 2030.

Prometió una relación muy próxima con las categorías base, con énfasis en la preparación del gigante sudamericano hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Tenemos que tener una buena conexión con la Sub-20 y aprovechar la preparación para los Juegos Olímpicos, con muchos jugadores que pueden, en teoría, estar en el Mundial de 2030", explicó el seleccionador.

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Norteamérica 2026 representó el adiós a la selección de Brasil para figuras como Neymar, de 34 años. El máximo anotador histórico del Scratch con 80 goles reafirmó esta semana su decisión de retirarse como internacional.

Ancelotti y la comisión técnica ya tuvieron "reuniones muy productivas" con los entrenadores de la Sub-20 y la Sub-17, Paulo Victor e Dudu Patetuci, "con la intención de buscar nuevos nombres y talentos, que serán probados a lo largo del ciclo", dijo Rodrigo Caetano, coordinador de selecciones masculinas de la CBF.

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