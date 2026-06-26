¿Sueño en pausa? Paraguay empató ante Australia y ya hace cálculos para confirmar su pase a los dieciseisavos del Mundial de 2026

La selección de Paraguay empató ante Australia, un resultado que, aunque mantiene vivas las esperanzas de seguir en el torneo, también lo pone a hacer estrechos cálculos para saber si queda por fuera de los dieciseisavos del Mundial.

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Con el 0-0 ante los australianos, la 'albirroja' quedó en el tercer lugar del Grupo D con cuatro puntos los mismos que tiene Australia, conjunto que quedó como segundo.

El resultado mantiene en vilo a los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro, quien ha expresado tener optimismo de poder pasar a la siguiente fase del torneo. En rueda de prensa, el entrenador afirmó que es "muy optimista", pero que sabe que el resultado obtenido tiene "sabor a poco".

"Comienza otro Mundial, un Mundial completamente diferente. Vamos a seguir peleando", añadió el experimentado argentino.

La pelea de los terceros la estaría disputando contra Corea del Sur del Grupo A y Escocia del Grupo C, a quienes supera en desempeño. Y en los seis grupos que faltan por cerrarse será mejor que Senegal o Irak en el Grupo I independientemente de lo que ocurra.

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Para poder avanzar como mejor tercero tiene que hacerlo por delante de los terceros de los Grupos H, J, J o L. Esto porque a los dieciseisavos solamente pasan los 8 mejores terceros de los 12 grupos que hay en el torneo.

Por eso con calculadora en mano, con cuentas favorables, Alfaro hizo un planteamiento conservador, que no le sirvió para llevarse los tres puntos que necesitaba para pasar como segundo y no estar en vilo. De pasar como mejor tercero, la 'albirroja' se enfrentaría en los dieciseisavos a Alemania, equipo que viene de perder con Ecuador.

Esta es el cuarto mundial que disputa Paraguay, ya que las últimas ediciones en las que participó fueron: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2018.