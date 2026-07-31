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Viernes, 31 de julio de 2026
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Fútbol

Esta es la millonaria cifra que Santa Fe ganó por avanzar a octavos de final de la Sudamericana en la que se medirá ante River Plate

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Hugo Rodallega de Santa Fe en la Copa Sudamericana- Foto: EFE
Hugo Rodallega de Santa Fe en la Copa Sudamericana- Foto: EFE
El cuadro “cardenal” selló su clasificación al golear 3-0 a Caracas en Venezuela (5-0 en el global) y acumuló cerca de 2,8 millones de dólares en premios Conmebol.

Independiente Santa Fe ratificó su buen momento internacional al clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras derrotar 3-0 a Caracas FC en la vuelta de los playoffs disputada en Barquisimeto. Con un contundente marcador global de 5-0, el conjunto bogotano no sólo aseguró su tiquete a la siguiente ronda, sino también un importante incentivo económico otorgado por la Conmebol.

Por el paso a la fase de los 16 mejores del torneo, la institución 'cardenal' recibirá un premio de 600.000 dólares. Este monto se suma a los ingresos acumulados durante su campaña internacional de 2026.

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Un millón de dólares por disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, 680.000 dólares por mérito deportivo (triunfos en dicha instancia) y 500.000 dólares por acceder a los playoffs de la Sudamericana.

Con esta nueva cifra, la bolsa acumulada por el equipo dirigido por Pablo Repetto alcanza los 2.780.000 dólares, una inyección de capital determinante para la estabilidad financiera de la institución y el sostenimiento de su plantilla profesional.

​En el plano deportivo, la victoria en suelo venezolano se concretó en el segundo tiempo con las anotaciones del argentino Nahuel Bustos, un autogol del defensor Ángel Figueroa y el tanto definitivo de Franco Fagúndez al minuto 82.

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En los octavos de final, Santa Fe se enfrentará a River Plate, uno de los principales candidatos al título. La serie abrirá en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y se definirá en el estadio Monumental de Buenos Aires.

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