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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Juicio contra Maduro

Estuvimos en la tercera audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York: "Están los dos bastante más delgados"

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Claudia Gurisatti y Roberto Macedonio presenciaron la audiencia en Nueva York y contaron en NTN24 lo que se vivió al interior del estrado judicial en Manhattan.

La tercera audiencia judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York terminó hace pocos minutos luego de que el juez fijara fecha del inicio del juicio.

Maduro se presentó en la Corte de Manhattan vestido con un uniforme caqui, al igual que su esposa Cilia Flores.

Los periodistas Claudia Gurisatti y Roberto Macedonio de NTN24, quienes estuvieron presentes al interior del estrado judicial este miércoles, revelaron detalles de la tercera audiencia de Maduro tras su captura el pasado 3 de enero y su posterior traslado a Nueva York

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“Audiencia absolutamente corta, 15 minutos, comenzó puntual”, indicó Gurisatti.

Además, aseguró que Maduro “miró el auditorio, se tomó unos segundos, saludó y se sentó” para escuchar al juez Alvin Hellerstein.

A su vez, Macedonio aseguró sobre su aspecto físico que “están los dos bastante más delgados” en relación a su comparecencia en la última audiencia.

“Yo lo percibí aceptando su situación”, indicó Claudia Gurissatti, al tiempo que reveló la postura de Cilia Flores: “Cilia se sentó y tomó nota todo el tiempo”.

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A Maduro se le vio “comentando con los abogados y sonriendo” e incluso hablando con ellos luego de que se decretara el final de la audiencia.

El abogado y defensor de derechos humanos venezolano, Nizar El Fakih, aseguró que el 17 de noviembre de 2026 será una fecha clave.

"El juez quiere confrontarlos a ambos en la sala para escuchar sus argumentos orales y tomar la decisión allí o a las pocas horas, y eso será el 17 de noviembre de 2026", declaró.

"Lo que quiere evitar la defensa es hablar de las pruebas porque esos elementos contendrían información de mucha sensibilidad que expondría el expediente", añadió.

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