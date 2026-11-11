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La Máquina del Tiempo, tenebrosa práctica de tortura del régimen venezolano, documentada por la ONU

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
En una reciente investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se documenta que, en la cárcel del Rodeo I, en Venezuela, hay lugar de castigo para los presos políticos; se trataría de un tanque subterráneo en el cual los privados de la libertad eran encerrados en grupos de 15 personas, totalmente desnudos, sin instalaciones sanitarias y en completa oscuridad, donde permanecían encerrados hasta tres meses.

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