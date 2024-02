El técnico del PSG hace como si Mbappé no hubiera anunciado que se marcha: "el club está por encima del jugador"

Este viernes, el entrenador del PSG, Luis Enrique, habló en la rueda de prensa previa al partido de la Ligue 1 en el que sus dirigidos visitarán al Nantes.

Como se esperaba, el estratega español fue preguntado por Kylian Mbappé, quien anunció el martes a la presidencia del club parisino su intención de dejar el Parque de los Príncipes a final de temporada.

A propósito, el técnico pronunció: “Yo he llegado aquí hace seis meses y el club está por encima de cualquier jugador. Hasta que las partes implicadas no se pronuncien, yo no voy a decir nada”.

Las palabras del DT oriundo de Gijón llegan tras una información filtrada por el reconocido periodista deportivo italiano, Fabrizio Romano sobre Mbappé.

De acuerdo con el comunicador social, es un hecho que el atacante francés deje París durante el mercado de verano.

Asimismo, Romano sostuvo que el referente en el ataque de la Selección de Francia, podría obtener, si llega a vestir la camiseta del Real Madrid, un salario menor al que devenga actualmente en el cuadro parisino.

“La propuesta de salario fijo del Real Madrid para Kylian Mbappé es mucho más baja que la realizada en el verano de 2022, y también más baja que el salario actual”, expresó el periodista.

“El Madrid quiere que Mbappé llegue al club en sus condiciones. La propuesta del contrato ya está en manos de Kylian”, acotó.

En tanto, Romano aseveró que la relación entre Mbappé y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “es muy buena”.

Desde el pasado lunes 1 de enero, seis meses antes de finalizar contrato con el equipo que administra Al-Khelaïfi, Mbappé tiene libertad para unirse a otro club si así lo desea.

‘Donatello’, como es apodado cariñosamente Mbappé, declaró en zona mixta, luego de la victoria del PSG ante el Toulouse (2-0) el miércoles 3 de enero en la Supercopa francesa, que no había "elegido" nada sobre su futuro.

"Todavía no he realizado mi elección. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que hace que todas las partes estén protegidas", mencionó.

"Mi futuro no es un asunto interno. Hay que pensar en el plantel (...) Todo será a su tiempo, daré ese anuncio que muchos esperan cuando haya tomado mi decisión", añadió entonces el atacante de 25 años de edad.