El videojuego ecuatoriano que detalla las emociones futbolísticas y la vida diaria ha revolucionado la industria gamer en este 2025

Lanzado en mayo de este 2025, “Despelote” es el videojuego ecuatoriano que en poco tiempo ha logrado revolucionar el mundo gamer, dejando el nombre de Latinoamérica en lo más alto de esta industria.

Esta es una producción audiovisual por medio de la cual dos jóvenes ecuatorianos recrean las vivencias de un niño que va pateando un balón por las calles, por medio de la cual se busca explorar la relación de la comunidad con el fútbol en situaciones cotidianas llenas de identidad y de nostalgia.

Esta idea comenzó como una propuesta como proyecto de grado de Julián Cordero, quien más adelante incluyó a Sebastián Valbuena, quien se encargó de desarrollar la parte gráfica y musical del videojuego. Entre los dos trabajaron y se unieron para darle vida a esta idea que hoy en día se caracteriza por la “combinación de gráficos en 3D, estilo cómic en blanco y negro, tomas y sonidos reales de Quito”.

“Despelote” fue un trabajo que tomó cerca de siete años entre preproducción, producción y postproducción para ser lanzada en la industria gamer, la cual ha cautivado gracias a la “experiencia inmersiva que ofrece”.

¿De qué trata el videojuego?

Este videojuego se destaca por su “narrativa auténtica y nostálgica”, en la cual el jugador asume el papel de su protagonista, Julián, un niño de ocho años quien, pateando un balón por las calles de Quito, recorre un camino mediante el cual este pequeño observa y escucha las conversaciones de las demás personas a su alrededor respecto a las emociones que vive la comunidad por lo que sería su primera participación en un Mundial de fútbol.

Con este juego, que tiene una duración de dos horas, su creador, Julián Cordero, buscó plasmar su pasión por el fútbol de una manera diferente, en la cual se resalta la otra cara de este deporte, que despierta vibras independientemente de que conozcas o no acerca de esta disciplina.

Videojuego ecuatoriano dentro de los diez mejores de este 2025

“Despelote” es un videojuego que ya se encuentra disponible en varias plataformas como “Epic Games Store, PlayStation, XBOX y Nintendo Switch” y ha logrado revolucionar y conquistar la industria gamer en poco tiempo.

Pues con tan solo dos meses y medio de su lanzamiento, este producto audiovisual ya cuenta con varios reconocimientos, como su calificación de 90/100 en “Metacritic”, convirtiéndose en uno de los juegos latinoamericanos mejor puntuados durante la historia en esta industria.

Asimismo, se encuentra dentro de los primeros cinco videojuegos del top 10 de los mejores de este 2025, por encima de The Talos Principle, Monster Hunter Wilds, entre otros.

1. Clair Obscur: Expedition 33

2. Blue Prince

3. Split Fiction

4. Death Stranding 2: On the Beach

5. Despelote

6. The Talos Principle: Reawakened

7. Monster Hunter Wilds

8. Kingdom Come: Deliverance 2

9. Monster Train 2

10. The Roottrees are Dead

Su destacada producción la llevó a recibir el galardón de Independent Games Festival Awards, donde fue premiado por su “Excelencia de Audio”. Lo cual es sinónimo de orgullo no solo para Ecuador, sino para Latinoamérica, pues en tan poco tiempo este videojuego ha logrado “competir de tú a tú con grandes producciones internacionales”.

No es para menos: “Despelote es un homenaje a las raíces latinas y la pasión por el fútbol”. Esta creación de Julián Cordero y Sebastián Valbuena cautiva por su narrativa, la cual conecta con la emotividad de los jugadores, pues trae al recuerdo aquellos momentos de infancia en los que el fútbol de barrio fue protagonista.