Esta es la atleta con la que Simone Biles no quiere seguir compitiendo en gimnasia artística: “No me gusta. Estoy incómoda”

La gimnasta estadounidense, Simone Biles, logró tener una histórica actuación en el all-around individual, siendo la atleta que dominó la competencia y se quedó con la tan anhelada medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, la ‘reina de la gimnasia’ ahora tiene una nueva contrincante que viene con ansias de quedarse con la corona de la mejor gimnasta de los últimos tiempos.

Se trata de la brasileña Rebeca Andrade, quien compitió codo a codo contra Biles, al punto de que estuvo a nada de quedarse con la medalla de oro, no obstante, la estadounidense demostró porque ha sido la mejor en su disciplina los últimos años.

Tras consagrarse ganadora, Simone pudo admitir que la brasileña la pone nerviosa al competir tan cerca de ella, algo que la obligó a sacar su mejor nivel para poder adueñarse, nuevamente, del podio olímpico.

En una conferencia post-competencia, Biles admitió que: “Significa muchísimo para mí y es una locura. No quiero competir con Rebecca. No más. Estoy cansada como si ella estuviera demasiado cerca. Nunca he tenido una atleta tan cerca”.

Desde el respeto, Simone aseguró que: “Me puse alerta y sacó al mejor atleta que había en mí. Así que estoy emocionada y orgullosa de competir con ella, pero no me gusta. Estoy incómoda, muchachos. Me gusta esa sensación. Estaba estresada”.

Su colega, Sunisa Lee, quien estaba a su lado, intervino y señaló que “nunca te vi así”, algo a lo que Biles simplemente aseveró “ese es mi estrés”.

Durante la competencia los números de Simone Biles demostraron una vez más por qué es considera como la ‘reina de la gimnasia’ al lograr un puntaje de 59.131, seguida por Andrade que obtuvo 57.932 y Lee que consiguió 56.465.

A la fecha, Simone acumula 7 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce, sumando un total de 10 palmares olímpicos.