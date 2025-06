“Venía la poesía en mis venas”: Ana Mercedes Vivas, poeta y comunicadora, en Mujeres de Ataque

Ana Mercedes Vivas, poeta y comunicadora, pasó por Mujeres de Ataque con Juan Lozano para hablar de su vida, una vida alrededor de la poesía, pues es hija de poetas, pero, según sus propias palabras, este hecho hizo difícil sus inicios; incluso, agregó que de niña no le gustaba la poesía.

“Venía la poesía en mis venas, pero precisamente ese hecho la hizo difícil al comienzo. Yo era muy pequeña y me decían ‘tan linda la niña, hija de dos poetas, ya escribe versos’ y a mí me daba ganas de contestar que yo apenas hacía castillos de arena en el liceo, entonces no fue tan fácil”, dijo Ana Mercedes Vivas.

“Yo me encuentro con las letras gracias a la sabiduría de Maruja. No me gustaba la poesía porque mi mamá lloraba al recitar porque se acordaba de mi padre y a ningún niño le gusta ver a su madre llorar, entonces siempre lo tuve de lejitos, pero de niña me gustó cantar, entonces mi mamá, sabía como siempre, me entregó los discos de Serrat y así fui explorando”, comentó la invitada.