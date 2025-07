Este fue el gol de doble ganadora del Balón de Oro que le da la vuelta al mundo: la delantera despistó hasta al de la cámara

La clasificación de España a la final de la Eurocopa femenina tras su triunfo por 1 a 0 ante Alemania en una de las semifinales del torneo, que se disputó el miércoles, dejó como gran figura a la ganadora de las últimas dos ediciones del Balón de Oro, la ibérica Aitana Bonmatí.

La delantera española fue la autora del gol que le dio la clasificación, por primera vez, a España a una final de Eurocopa.

La anotación estuvo rodeada de un aura especial pues se concretó en el minuto 113 del partido, cuando se jugaba la prórroga, y fue conseguida debido a un movimiento lleno de destreza por parte de Aitana.

Con el tanto, la delantera española no solo llevó a su selección al partido definitivo del torneo, sino que demostró por qué ha sido elegida dos veces consecutivas como la mejor jugadora del planeta.

Fue tal el impacto de su actuación que la Selección Española Femenina de Fútbol, en sus cuentas en redes sociales, le dedicó a la delantera un mensaje cargado de orgullo que no pasó desapercibido entre los fanáticos.

“Por tu partidazo, por tu gol, por tu clase, porque solo podías ser tú, Aitana”, escribió la Federación en un mensaje acompañado por la imagen de la delantera en la que es reconocida como la mejor jugadora del partido (MVP).

Bonmatí, con evidente humildad, le dio crédito a sus entrenadores por el gol. Afirmó, que habían estudiado que la portera alemana podía llegar a dejar libre el primer palo. “No me lo he pensado y he chutado”, dijo.

“Cuando la pelota ha entrado he empezado a correr como una loca. No sabía a dónde ir. Me he encontrado al banquillo de pie. Al final este gol es de todas y todos, y que mejor que compartirlo con el grupo”, manifestó en rueda de prensa.

Aitana se mostró alegre de hacer historia con España. "Estar en la final y ganar a Alemania son nuevas primeras veces que nos hacen sentir orgullo", mencionó.

VEA TAMBIÉN Colombia repite histórica goleada que no lograba desde 2010 en una Copa América Femenina tras vencer 8 a 0 a Bolivia o

La técnica española Montse Tomé habló con orgullo de sus dirigidas y afirmó que se “ha dado un salto a todos los niveles”:

"Ha sido un partido trabajado, sabíamos que sería muy igualado y competido, teníamos que tener la mentalidad para resistir a Alemania, que tiene mucho físico y poderío. Es una alegría inmensa, una mezcla de muchas emociones", dijo.

Alemania se quedó fuera de un torneo en el que ha sido la gran dominadora pues ha conseguido ocho títulos en 13 ediciones.

En la reedición de la final del pasado Mundial de Fútbol Femenino (1-0 para España), la Roja se volverá a cruzar con Inglaterra, defensora del título europeo, este domingo en Basilea.