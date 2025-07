¿Qué sigue en el caso para Álvaro Uribe Vélez tras fallo de primera instancia en el que fue hallado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal?

Este lunes 28 de julio se dio a conocer el fallo en primera instancia dentro del juicio contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, soborno simple y soborno en actuación penal.

Durante una extensa audiencia, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, acreditó los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal contra Uribe Vélez, quien gobernó al país entre 2002 y 2010.

Tras conocerse el fallo en primera instancia, el programa La Noche de NTN24 analizó con Rafael Nieto, exviceministro de Justicia, así como con Pedro Medellín, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, las acciones que siguen para el exmandatario tras la determinación judicial.

“Hasta que no haya una condena en firme no se puede predicar responsabilidad definitiva por parte de la persona que está siendo sentenciada, en este caso Álvaro Uribe Vélez (...) Y hasta que no se surtan todas las instancias y no se resuelve la última, no hay una condena en firme. Es decir, aunque ahora la juez diga que Álvaro Uribe es responsable de los delitos de soborno en actuación penal y de fraude procesal, que es lo que ha dicho, aún cuando lo diga la juez todavía no se puede sostener que el presidente Uribe sea responsable de esos delitos porque, repito, frente a esta decisión de la juez caben unos recursos, hay otras instancias”, aseguró Nieto.

En cuanto a esas posibles instancias, el ex viceministro argumenta que existe la apelación que lo decide “el superior de la juez” (El Tribunal Superior de Bogotá), así como el de casación que lo decide el superior del tribunal, es decir, la Corte Suprema de Justicia.

“Aquí tenemos solamente una decisión en primera instancia que no está en firme y por tanto no se puede asumir que el presidente Uribe es responsable de los delitos por los cuales la condena la juez Heredia en primera instancia”, añadió.

Por otro lado, Nieto mencionó la posibilidad de que exista una medida de privación de la libertad contra el expresidente Uribe o que acuda a una cárcel.

“No hay motivo o razón para la privación de la libertad. De manera que cárcel no va a haber y privación de la libertad no debería haber tampoco, aunque fuera domiciliaria, sino hasta que haya una sentencia en firme, suponiendo que esa sentencia, no lo sabemos, en mi opinión no debería ser, ratificara la condena que hace en primera instancia la jueza Heredia contra el presidente Uribe”, consideró.

Finalmente, Nieto se refirió a las instancias internacionales que podría acudir el exmandatario tras agotar los recursos de la justicia en su país.

“Yo no tengo la menor duda, cabe la posibilidad de acudir después al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Por su parte, Pedro Medellín manifestó su preocupación por la estrategia que haya política detrás del caso: “Tener un presidente condenado pero un proceso prescrito, que sería el peor de los escenarios para una persona como Álvaro Uribe”.