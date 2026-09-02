Este fue el último gol de Lionel Messi con la Selección Argentina: aportó el empate en un partido épico

Lionel Messi anunció el pasado lunes su retiro de la Selección Argentina tras 20 años disputando Eliminatorias, Copas América y Mundial.

A través de una emotiva carta, el 10 de la Albiceleste aseguró que no tenía nada más que dar luego de disputar el Mundial 2026.

Messi se despidió por todo lo alto tras hacer un gran Mundial con ocho tantos anotados y cuatro asistencias, siendo uno de los goleadores de la cita orbital.

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Precisamente, el último tanto de Lionel Messi con la Albiceleste se dio en el último Mundial 2026 que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador argentino anotó en el épico encuentro entre Argentina y Egipto en los cuartos de final del Mundial 2026.

Messi anotó el agónico 2 a 2 cuando transcurrían 83 minutos del encuentro en el que la Albiceleste comenzó perdiendo 2 a 0.



El jugador rosarino aprovechó una serie de rebotes en el área del equipo africano para impactar de primera con su pierna zurda y marcar un golazo para el empate de su selección.

Este tanto marcó el camino para que Argentina finalmente terminara ganando el encuentro por 3 a 2 con gol agónico de Enzo Fernández a los 93 minutos.

En los partidos posteriores, el jugador del Inter de Miami no anotó, pero sí aportó una asistencia en el encuentro de semifinales ante Inglaterra que terminó 2 a 1 a favor de la selección gaucha.