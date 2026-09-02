NTN24
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Lionel Messi

Este fue el último gol de Lionel Messi con la Selección Argentina: aportó el empate en un partido épico

septiembre 2, 2026
Por: Luis Cifuentes
Lionel Messi con la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi con la selección argentina - Foto: EFE
Messi se despidió por todo lo alto tras hacer un gran Mundial con ocho tantos anotados y cuatro asistencias, siendo uno de los goleadores de la cita orbital.

Lionel Messi anunció el pasado lunes su retiro de la Selección Argentina tras 20 años disputando Eliminatorias, Copas América y Mundial.

A través de una emotiva carta, el 10 de la Albiceleste aseguró que no tenía nada más que dar luego de disputar el Mundial 2026.

Messi se despidió por todo lo alto tras hacer un gran Mundial con ocho tantos anotados y cuatro asistencias, siendo uno de los goleadores de la cita orbital.

o

Precisamente, el último tanto de Lionel Messi con la Albiceleste se dio en el último Mundial 2026 que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador argentino anotó en el épico encuentro entre Argentina y Egipto en los cuartos de final del Mundial 2026.

Messi anotó el agónico 2 a 2 cuando transcurrían 83 minutos del encuentro en el que la Albiceleste comenzó perdiendo 2 a 0.


El jugador rosarino aprovechó una serie de rebotes en el área del equipo africano para impactar de primera con su pierna zurda y marcar un golazo para el empate de su selección.

o

Este tanto marcó el camino para que Argentina finalmente terminara ganando el encuentro por 3 a 2 con gol agónico de Enzo Fernández a los 93 minutos.

En los partidos posteriores, el jugador del Inter de Miami no anotó, pero sí aportó una asistencia en el encuentro de semifinales ante Inglaterra que terminó 2 a 1 a favor de la selección gaucha.

Temas relacionados:

Lionel Messi

Selección Argentina

Fútbol

Mundial 2026

Gol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no va a tener un dominio estratégico de las reservas": Montes de Oca sobre acuerdo petrolero con el régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Quieren subir la presión un poco para demostrar que tienen control”: analista tras atentado del ELN en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Dos buques petroleros atacados en estrecho de Ormuz: crudo sube 2% en medio del incidente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Esta sería la fecha de su retorno al país

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Operativos y logros militares del presidente De la Espriella: ¿cuántos cabecillas criminales han sido neutralizados durante su gobierno?

Vladímir Putin y Masud Pezeshkian - Foto AFP
Irán - EEUU

¿Cumbre del mal? Encuentro entre Putin y Pezeshkian en medio de los ataques de EEUU contra Irán

Mapa del estrecho de Ormuz-Foto: AFP
estrecho de Ormuz

Dos buques petroleros atacados en estrecho de Ormuz: crudo sube 2% en medio del incidente

Manifestaciones en Venezuela - Foto EFE de referencia
Familiares de presos políticos

"Los venezolanos somos más que petróleo": contundente manifestación contra prioridad de Delcy Rodríguez y EE. UU.

Océano - Foto Canva
Océano

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Más de Deportes

Ver más
Balón de baloncesto. (Canva Pro)
Venezuela

Crean en Venezuela nueva liga de baloncesto con 10 equipos y jugadores exclusivamente nacionales

Carlos Alcaraz, tenista español (AFP)
Carlos Alcaraz

Alcaraz confirma su regreso para el Abierto de Estados Unidos tras cuatro meses de baja por lesión

Los Angeles Lakers-Foto: EFE
NBA

Los Ángeles Lakers son vendidos por 12.500 millones de dólares tras más de 40 años bajo el manejo de la familia Buss

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez | Foto AFP
Régimen venezolano

"Jorge juega con la libertad de los venezolanos": el duro llamado de un dirigente a Dinorah Figuera

Balón de baloncesto. (Canva Pro)
Venezuela

Crean en Venezuela nueva liga de baloncesto con 10 equipos y jugadores exclusivamente nacionales

Murió José Breijo, quien fuera preso político del régimen de Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

Murió José Breijo, quien fue preso político del régimen venezolano y que había sido excarcelado hace 2 meses

Miguel Uribe Londoño, candidato a la presidencia y padre de Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño, papá del exsenador asesinado, será el embajador en Reino Unido

Ejército de Estados Unidos y juego GTA - Fotos: EFE
Ejército

El Ejército de Estados Unidos ofrece a sus soldados días libres para jugar el nuevo videojuego GTA VI a cambio de alistarse

Últimos días del gobierno de Gustavo Petro - Foto: EFE
Gustavo Petro

Cuenta regresiva: última semana de Gustavo Petro en el poder; deja el gobierno en medio de escándalos

Foto: AFP
Terremoto en Colombia

¿Cómo afrontar el duelo tras una tragedia? Psicóloga explica los retos que enfrentan las víctimas de los terremotos de Colombia y Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023