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Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño, papá del exsenador asesinado, será el embajador en Reino Unido

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Uribe Londoño, candidato a la presidencia y padre de Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Londoño, candidato a la presidencia y padre de Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Su nombramiento se suma al de Carlos Felipe Mejía en Madrid (España), Jorge Jaller Jaramillo en Caracas (Venezuela) o Mauricio Tobón en Ciudad de México (México).

Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial, será el embajador de Colombia en Reino Unido, cargo que ocuparon Laura Sarabia y Roy Barreras durante la administración de Gustavo Petro.

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Londoño es un empresario y padre de Miguel Uribe Turbay, el exsenador del Centro Democrático que fue asesinado por orden de la Segunda Marquetalia cuando adelantaba un acto de campaña política en Bogotá.

Miguel Uribe Londoño tomó las banderas de su hijo para aspirar a la Presidencia y sumó 28.657 votos en la primera vuelta. Tras la derrota, respaldó la candidatura de Abelardo de La Espriella.

Su nombramiento se suma al de Carlos Felipe Mejía en Madrid (España), Jorge Jaller Jaramillo en Caracas (Venezuela) y Mauricio Tobón en Ciudad de México (México). La oficina que ocupará Londoño, ubicada en Londres, estuvo en el pasado a cargo de Laura Sarabia y Roy Barreras.

Cabe aclarar que esto ocurre en un momento en el que la administración de Abelardo de La Espriella se acerca a nuevos aliados como El Salvador, Israel y Estados Unidos. De hecho, aún no ha sido anunciada la persona encargada de la embajada en Washington, que tendrá una labor fundamental en la conexión entre ambas naciones. La primera muestra de esto fue la entrada de Colombia al Escudo de las Américas, firmada por el ministro de Defensa, Jorge Mora.

Asimismo, cabe recordar que este pronunciamiento se da pocos días después de que se cumpliera un año del fallecimiento de su hijo, Miguel Uribe Turbay. El pasado martes 11 de agosto se realizaron varios homenajes en memoria del senador del Centro Democrático.

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Durante una de las ceremonias, Miguel Uribe Londoño agradeció al presidente Abelardo de La Espriella por “los generosos y queridos homenajes que le ha hecho”. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, estuvo presente. Además, le deseó “mucho éxito en su gobierno”.

Finalmente, se recuerda que en este homenaje Miguel Uribe Londoño afirmó que “Miguel prefirió morir antes de quedarse en silencio (...). Murió porque creía que la política podría salvar vidas”. También retomó el lema de “su causa era Colombia” y enfatizó en que Uribe Turbay “dio su vida en busca de la paz”.

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