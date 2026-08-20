Alcaraz confirma su regreso para el Abierto de Estados Unidos tras cuatro meses de baja por lesión

El tenista español Carlos Alcaraz parece apuntar al Abierto de Estados, que comienza el 30 de agosto, tras anunciar este jueves su vuelta a las pistas una vez superada su lesión de muñeca.

"Estoy de vuelta. Here we go", afirmó el español, actual número dos del mundo, en un breve vídeo en su cuenta de Instagram, tras estar cuatro meses alejado de la competición desde que sufrió una lesión de muñeca el pasado mes de abril.

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En sus redes sociales, el español muestra asimismo una foto suya sobre un fondo del US Open con el mismo lema "Here we go (Ahí vamos)" y dos emoticonos de una bandera estadounidense y una mano saludando.

Vigente campeón del Abierto estadounidense, que ha ganado en 2022 y en 2025, Alcaraz parece querer disipar con su anuncio las dudas arrojadas sobre su participación en el último Grand Slam de la temporada tras su ausencia en el Masters de Cincinnati.

Alcaraz vuelve a las pistas después de sufrir una lesión en la muñeca derecha durante su participación en el torneo de Barcelona en abril pasado.

Un contratiempo que ya le impidió participar en Roland Garros así como en Wimbledon tras ganar en enero pasado el Abierto de Australia.