Los Ángeles Lakers son vendidos por 12.500 millones de dólares tras más de 40 años bajo el manejo de la familia Buss

El dueño de Los Ángeles Lakers, Mark Walter, ha alcanzado un acuerdo para vender la icónica franquicia angelina a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por un valor de 12.500 millones de dólares, según adelantó este miércoles la cadena de ESPN citando fuentes con conocimiento directo de la transacción.

El movimiento se produce menos de un año después de que Walter adquiriera la totalidad del equipo por una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares tras pactar con la familia Buss, propietaria de la organización desde 1979.

“Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Ángeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo”, señalaron Kushner e Iger en un comunicado conjunto emitido por ESPN.

“Sentimos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss, y nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles”.

​Josh Kushner, conocido por sus inversiones en empresas tecnológicas a través del fondo Thrive Capital, contará con el asesoramiento de Bob Iger para dirigir esta inversión estratégica enfocada en activos culturales y marcas deportivas de alto valor global.

Por su parte, Mark Walter, CEO de la firma de inversiones TWG Global y quien poseía desde 2021 un 21 % del equipo con derecho de tanteo, valoró su paso al frente de la franquicia.

“Ser propietario de Los Ángeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida. Una inversión extraordinaria, pero lo que me llevaré conmigo es la comunidad, los aficionados y una ciudad que trata a este equipo como si fuera de la familia”, afirmó en una nota de despedida.

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La operación marca el cierre definitivo de la huella dejada por la familia Buss en la NBA. Jerry Buss compró la franquicia en 1979 por 67,5 millones de dólares en un paquete que incluía también a Los Angeles Kings de la NHL y el legendario pabellón Los Angeles Forum.

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Tras su fallecimiento en 2013, la gestión pasó a sus hijos, con Jeanie Buss asumiendo la presidencia ejecutiva, bajo la tutela de la familia Buss, Los Ángeles Lakers ganaron 17 campeonatos que ostentan en sus vitrinas, consolidándose como una de las dinastías con la de Boston Celtics más exitosas de la liga en los últimos 45 años.