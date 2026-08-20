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Jueves, 20 de agosto de 2026
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El Ejército de Estados Unidos ofrece a sus soldados días libres para jugar el nuevo videojuego GTA VI a cambio de alistarse

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ejército de Estados Unidos y juego GTA - Fotos: EFE
Ejército de Estados Unidos y juego GTA - Fotos: EFE
Uno de los batallones del Ejército norteamericano prometió a sus soldados días libres para el lanzamiento de "Grand Theft Auto VI" a cambio de alistarse más tiempo.

Una inusual propuesta fue lanzada por el Ejército de Estados Unidos para motivar a sus soldados a alistarse.

Uno de los batallones del Ejército norteamericano prometió a sus soldados días libres para el lanzamiento de "Grand Theft Auto VI" a cambio de alistarse más tiempo.

El comandante de un batallón del Ejército en Fort Stewart, Georgia, ofreció a los soldados que se alisten dos años más, para tener cuatro días libres para la fecha del lanzamiento del popular videojuego, previsto para el 19 de noviembre.

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Quienes se alisten de nuevo entre el 1 de agosto y el 14 de noviembre podrán tener un "permiso especial de cuatro días", según un memorando del comandante de la unidad, el teniente coronel Ryan Hodgson, tal como informó esta semana el sitio de noticias militares Task & Purpose.

Cabe recordar que el famoso videojuego "GTA VI" lleva seis años en desarrollo, con un costo de unos 2.000 millones de dólares.

Los fanáticos de la serie de GTA, cuya primera versión en 2D fue lanzada en 1997, han esperado 13 años para una nueva entrega desde "GTA V" en 2013.

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Según cifras oficiales, hasta ahora, 20 de los 130 soldados elegibles han tomado la oferta de alistamiento, que requiere un compromiso de mínimo dos años, según reportaron medios estadounidenses, citando fuentes del batallón.

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