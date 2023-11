Estos son los puntos que la Selección Colombia debe ganar en la Eliminatoria Sudamericana para lograr un cupo directo al Mundial

La Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026 ya completa una tercera parte con mucha emoción y expectativa, un periodo en el que se ha destacado el buen desempeño de selecciones como Colombia y Venezuela, y en el que ha sorprendido la regular campaña del conjunto brasileño.

Esa Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, será un torneo histórico que contará con la participación de 48 equipos por primera vez en la historia.

Para poder incorporar a tantas selecciones en la competencia, la etapa inicial se dividirá en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Luego de esta fase, se disputarán los dieciseisavos de final, aumentando así la cantidad de partidos de los habituales 64 a 104 encuentros.

VEA TAMBIÉN Fecha, horario y detalles del partido Colombia vs. Venezuela que se jugará en diciembre o

En esta ocasión, la Eliminatoria Sudamericana otorgará seis cupos directos al Mundial y un séptimo cupo al repechaje, lo que incrementará notablemente las oportunidades de las selecciones para lograr su anhelado sueño de participar en el campeonato deportivo más importante del mundo.

Hasta el momento, después de seis fechas disputadas, la tabla de posiciones muestra a Argentina en el primer lugar con 15 puntos, seguido de Uruguay con 13 y Colombia con 12.

El cuarto lugar lo ocupa Venezuela con 9 puntos, mientras que Ecuador se encuentra en el quinto puesto con 8 unidades. Brasil, por su parte, se ubica en el sexto lugar con 7 puntos, Paraguay y Chile los siguen con 5 puntos, Bolivia en el noveno lugar con 3 y Perú en el último puesto con 2 puntos.

Tomando como referencia las eliminatorias anteriores, se estima que alcanzar aproximadamente el 45% de los 54 puntos en juego, es decir, unos 24 puntos, sería una gran oportunidad para ocupar las casillas 5 y 6 de la clasificación y poder viajar directamente al Mundial 2026. Mientras que aquellos equipos que obtengan alrededor de 21 puntos tendrían la posibilidad de disputar el repechaje.

Dicho esto, y teniendo en cuenta el desempeño expuesto hasta ahora por la Selección Colombia, no está lejos la posibilidad de alcanzar uno de los cupos directos al anhelado evento deportivo.

VEA TAMBIÉN Así quedó la tabla de posiciones tras empate de Venezuela en la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas o

Aún quedan 12 partidos por jugar, es decir, 36 puntos que podrá disputar el equipo colombiano en su camino al Mundial. De estos juegos, seis los jugará Colombia de local en la ciudad de Barranquilla: Colombia vs. Argentina (10/09/2024), Colombia vs. Chile (15/10/2024), Colombia vs. Ecuador (19/11/2024), Colombia vs. Paraguay (25/03/2025), Colombia vs. Perú (4/06/2025) y Colombia vs. Bolivia (9/09/2025).

Estadísticamente, al menos cuatro de estos encuentros arrojan resultados favorables para Colombia en la historia de las eliminatorias, por lo que podría sumar al menos 12 puntos adicionales aprovechando su localía con lo que se ubicaría de esta manera en los 24 puntos que le darían un lugar con cupo directo al Mundial.

Pero además de los partidos locales, entre los seis encuentros de visitante hay altas posibilidades de que la Selección Colombia capitalice puntos a su favor: Perú vs. Colombia (5/09/2024), Bolivia vs. Colombia (10/10/2024), Uruguay vs. Colombia (14/11/2024), Brasil vs. Colombia (20/03/2025), Argentina vs. Colombia (9/06/2025) y Venezuela vs. Colombia (14/09/2025).

De acuerdo con el desempeño de Colombia como visitante, de estos 18 puntos la selección cafetera está en condiciones de sumar al menos siete unidades (40%), lo que la impulsaría a un lugar todavía más seguro para viajar directamente a la Copa del Mundo.

VEA TAMBIÉN Estos son los puntos que se necesitarían para clasificar al Mundial 2026 en la Eliminatoria Sudamericana o

Sin duda, esta Eliminatoria Sudamericana ha demostrado ser reñida y llena de sorpresas. Equipos como Venezuela, que ocupa el cuarto lugar con 9 puntos, han logrado destacar en contraste con potencias como Brasil, que se encuentra en la sexta posición con apenas 7 puntos. No obstante, la competencia promete mantener el nivel de emoción y tensión hasta el final.

El camino hacia el Mundial 2026 continúa y cada partido será fundamental para las selecciones en su lucha por conquistar uno de los preciados cupos en esta histórica edición del torneo.