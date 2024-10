Exfigura de la selección italiana reveló que Cristiano Ronaldo lo buscó para reclamarle por no incluirlo en la lista de los 10 mejores jugadores de la historia

Un nuevo escándalo rodea al astro portugués Cristiano Ronaldo, luego de que uno exfigura de la selección de Italia revelara que el artillero del Al Nassr lo contactó para pedirle respeto luego de haberlo dejado fuera de la lista de los 10 jugadores de todos los tiempos.

Hace unas semanas el exfutbolista italiano Antonio Cassano fue cuestionado sobre para él cuáles eran los 10 mejores jugadores de todos los tiempos, una lista en la que el nombre de Cristiano Ronaldo no salió a relucir en ningún momento.

La hermana del portugués le respondió reprochándole su actitud, diciendo que el italiano era “un recogebolas”, sin embargo, las cosas no quedaron ahí y Cassano aclaró que CR7 se comunicó con el para hablar del tema.

Durante una entrevista con el podcast BSMT, el exdelantero del Milán comentó que: “Dije que Ronaldo es el número 1, el brasileño. Cristiano Ronaldo no entra en mi top cinco, ni siquiera en el top ten, porque para mí la calidad de un jugador es otra cosa. Lo siguiente es que termino el trabajo que estaba haciendo y recibo un mensaje de texto de un número +34, que es de España”.

El exfutbolista contó que el mensaje contenía una lista “de todos los trofeos, goles y estadísticas” que había conseguido Cristiano Ronaldo y luego de eso, recibió un mensaje de voz.

“Luego me envía un mensaje de voz, diciéndome: ‘Me faltaste al respeto, no hagas algo así de nuevo. Así que le respondí, ‘Querido Cristiano, escúchame. Tú piensas que te falté al respeto, simplemente no me gustas como jugador. ¿Cuál es el problema?”, añadió.

Esto se da porque cuando hizo la lista de los 10 mejores jugadores de la historia dejando por fuera al máximo goleador de la Champions League es porque “él no sabe jugar al fútbol”, esto porque cree que su único objetivo es “gol, gol, gol”.