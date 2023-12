Falcao pone en duda su regreso al fútbol colombiano tras secuestro del padre de Luis Díaz

El máximo goleador de la selección Colombia, Radamel Falcao García, confesó que el secuestro del padre de su compañero Luis Díaz lo llevó a "frenarse" en su ilusión de jugar en el fútbol de su país.

El "Tigre", de 37 años, ha expresado su anhelo de jugar en Millonarios de Bogotá en el ocaso de su carrera.

Sin embargo, en medio de una entrevista con Telepacífico Noticias, Falcao contó que tuvo conversaciones con el Embajador, pero no está seguro de concretar su llegada en el futuro después de que la guerrilla del ELN secuestrara por 12 días, entre octubre y noviembre, a Luis Manuel Díaz.

"Hay que ver la situación del país cómo está en este momento, un poco complejo, siempre viendo lo que pasó a Luis Díaz. Son cosas negativas que a uno lo hacen meditar y quizá frenarse", dijo García desde Madrid, donde juega con el Rayo Vallecano.

"Esto del secuestro es una cosa que no se veía, no solamente porque sea futbolista, son cosas que al final no deben pasar y sí se ha notado un poco la inseguridad en Colombia entonces ya tener un compañero cercano y que viva esa situación es muy cruel", añadió.

Cabe señalar que el secuestro del padre de Luis Díaz fue uno de los mayores golpes a la política de paz del presidente Gustavo Petro, que desde noviembre de 2022, dialoga con el ELN con miras a su desarme.

El padre del reconocido futbolista colombiano fue liberado el jueves 9 de noviembre por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras 13 días de cautiverio luego de que este grupo criminal lo secuestrara el pasado 28 de octubre en el departamento colombiano de La Guajira.

Díaz fue entregado a una comisión de la ONU y la Iglesia católica que viajó en un helicóptero desde el departamento de Cesar a las montañas de la serranía del Perijá, en los límites entre Colombia y Venezuela.

Horas después de su liberación, el hombre, ya con la comunidad y en compañía de la policía, se dirigió a las personas que clamaron por su liberación.

“Euiero darle la gracias a todos ustedes, al pueblo de La Guajira por este gran apoyo que le han brindado a mi familia. Gracias a todos, los quiero mucho y ya tendré la oportunidad de saludarlos y darles un abrazo, muchas gracias mi gente”, expresó.