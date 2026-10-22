Futbolista colombiano disputará la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y buscará repetir la hazaña de 2023

El futbolista colombiano Jhon Arias jugará la final de la Copa Libertadores 2026 con Palmeiras, después de que el equipo brasileño eliminara a Fluminense, el club con el que levantó el trofeo en 2023. Así bien, el atacante va a tener la oportunidad de ser campeón del torneo con dos equipos diferentes.

Palmeiras aseguró su clasificación el miércoles 21 de octubre, tras imponerse en la tanda de penaltis por 5-3. Fluminense ganó 1-0 el partido de vuelta en São Paulo, pero el conjunto paulista venció 2-1 en el partido de ida. La serie finalizó igualada 2-2 y se tuvo que definir desde los once pasos.

Arias fue titular y jugó 82 minutos en el compromiso decisivo. Ahora, el colombiano espera conocer a su rival en la final, el cual saldrá de la semifinal entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. El partido por el título se encuentra programado para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

La historia de Arias en la Libertadores está reflejada por su paso por Fluminense. En 2023 fue una de las piezas clave del equipo que consiguió por primera vez el torneo en su historia, luego de derrotar 2-1 a Boca Juniors en el estadio Maracaná.

En aquella final, el colombiano participó en la jugada que terminó con el primer gol de Germán Cano. El segundo tanto, hecho por John Kennedy en la prórroga, selló el título para el conjunto brasileño.

Tras su etapa en Inglaterra con Wolverhampton, Arias volvió al fútbol brasileño en 2026 para jugar con Palmeiras. Su clasificación a la final tiene un ingrediente especial: eliminó justamente al equipo con el que se consagró campeón hace tres años.

Uno de los antecedentes que más resalta es el de Alexis Henríquez, defensor que conquistó la Copa Libertadores con Once Caldas en 2004 y la ganó de nuevo con Atlético Nacional en 2016. Igualmente está Orlando Berrío, el cual fue campeón con Nacional en 2016 y con Flamengo en 2019.

Por esto mismo, Arias no sería el primer colombiano en lograrlo, pero sí tendría la oportunidad de sumar su nombre a esa lista si Palmeiras triunfa en la final. El título aún no está asegurado: el equipo paulista tendrá que superar al rival que salga de la otra llave.

La final del 28 de noviembre puede ser otro capítulo importante de la carrera del chocoano. Después de ganar con Fluminense, Arias querrá repetir la celebración con Palmeiras y confirmar su lugar entre los colombianos que conquistaron el principal torneo de clubes de Sudamérica con más de una camiseta.