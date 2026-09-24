Carrera política de Marco Rubio en ascenso: designado como nuevo asesor de seguridad nacional

Marco Rubio continúa de manera exitosa su carrera política; el actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asumió un nuevo reto como nuevo asesor de seguridad nacional. Un hecho que lo convierte en la segunda persona en la historia de la nación norteamericana en ocupar ambos cargos en simultáneo, después de Henry Kissinger durante la administración de Richard Nixon.