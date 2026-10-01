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Reducción a 3.5 plazas clasificatorias en las próximas Eliminatorias Conmebol dificultaría el panorama de la Vinotinto rumbo al Mundial 2030

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de la selección de fútbol venezolana - Foto de referencia: EFE
Jugadores de la selección de fútbol venezolana - Foto de referencia: EFE
La clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay, países que serán anfitriones del torneo, reduciría los cupos disponibles para el resto de los combinados.

Según reportes, es un hecho que las Eliminatorias al Mundial 2030 dejarán a la Conmebol con 3.5 cupos efectivos en disputa para siete selecciones.

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Bajo esa premisa, el panorama de la Vinotinto rumbo a la próxima Copa del Mundo podría cambiar de manera importante.

La clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay, países que serán anfitriones del torneo, reduciría los cupos disponibles para el resto de los combinados.

Con este nuevo escenario, Venezuela tendría que competir por los primeros puestos frente a selecciones como Brasil, Colombia y Ecuador.

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A su vez, tendría que mantenerse por encima de otros rivales que podrían disputar el lugar destinado al repechaje, entre ellos Chile, Perú y Bolivia.

A pesar de que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrían asegurada su presencia en el Mundial por su condición de anfitriones, estas tres selecciones podrían participar igualmente en las eliminatorias para mantener el ritmo competitivo.

Recordemos que Venezuela, quien hizo una buena primera ronda de eliminatorias en el pasado clasificatorio Conmebol rumbo al Mundial 2026, quedó fuera del repechaje.

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Tal situación se dio en la última fecha, después de perder ante Colombia 3-6 en casa y tras la victoria de Bolivia ante Brasil en 'El Alto'.

La próxima Copa Mundial de la FIFA se llevará a cabo entre el 8 de junio y el 21 de julio de 2030. Esta edición conmemorará el centenario del torneo.

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